日本F35-A戰機事故原因：飛行員空間迷向

2019-06-10 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本防衛省公布F-35A失事調查結果，研判很可能飛行員陷入「空間迷向」墜海。圖為日本航空自衛隊部署於三澤基地的F-35A。美聯社 分享 facebook

日本防衛省今天公布F-35A失事調查結果，研判很可能是飛行員陷入「空間迷向」而墜海，機件故障可能性很低。日本將在完成飛行員教育強化等安全對策後，讓同型機復飛。

日本航空自衛隊一架F-35A匿蹤戰機4月9日墜毀在青森縣外海，到目前防衛省的搜索工作中雖然找到發動機及主翼的部分殘骸，但仍未尋獲供查明事故原因的飛航紀錄器（黑盒子）等零件；日本政府6月4日宣布暫停搜索。

NHK等報導，日本防衛省今天公布調查結果指出，這起F-35墜機事件，飛行員失去平衡感陷入「空間迷向」（spatial disorientation）可能性很高。

透過分析失事戰機飛行軌跡、地面雷達紀錄等得知，事故發生前機體以異常高速垂直衝向海面。這段時間內，並沒有發現飛行員試圖恢復正常飛行，沒有透過無線電告知地面管制人員機體故障，也沒有發現飛行員試圖跳傘逃生的跡象。

事故前30秒左右，管制官指示失事戰機降低飛行高度與美軍飛機保持距離，飛行員以日語回答「好的，了解」在20秒左右下降了4900公尺，之後也依照管制官指令左旋。雖然在那之後，飛行員以英語答覆「Knock it off.」，但這句話除了有中止訓練的意思外，航空自衛隊在進行一連串訓練完成其中一項時，飛行員也會回答「Knock it off.」根據共同訓練的其他飛行員表示，失事戰機飛行員當時聲音聽起來很鎮定。但在那之後，失事戰機加速下衝，15秒下降4400公尺，並從雷達上失去蹤影。在約30秒間急降9300公尺，如果沒有將引擎全開啟動最大馬力，幾乎不可能。

防衛大臣岩屋毅表示，經研判，機體故障可能性極低，很可能是飛行員陷入空間迷向，在不自覺的情況下高速衝向海面。防衛省並沒有在另外12架同型機發現任何故障。

岩屋對這起事故造成民眾不安再次致歉，今後將徹底進行飛行員空間迷向訓練，避免再度發生相同情況，將在向地方政府與人士說明並獲理解後，恢復同型機訓練飛行。