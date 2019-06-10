哈薩克新總統背後 萬年總統仍是「影武者」？

2019-06-10 14:16 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



哈薩克總統大選預計將由強人總統的接班人、托卡耶夫勝出，能否走向真民主仍有待觀察。圖／取自Wikimedia 分享 facebook

哈薩克即將迎來獨立後的第一次總統權力交接，但外媒認為，強人總統納札爾巴耶夫只是形式上解職，他仍能透過欽點接班人上任而不放權。隨著「民族英雄」、連任五屆的強人納札爾巴耶夫宣佈改變政體後，哈薩克9日舉行總統大選，預計將由其接班人托卡耶夫勝出，雖然觀察員表示，選舉過程符合程序，但仍有聲稱大選不民主的數百抗議民眾被逮捕。

數百民眾抗議 不算民主大選

根據《英國廣播公司》報導，哈薩克選委會披露，該國9日的總統大選可望終結30年來的強人執政，原本的「萬年總統」納扎爾巴耶夫也表示，願意為了哈薩克未來民主發展而引領政體改革；然而，看似美好的大選初衷卻傳出10日有數百位民眾因非法抗議而被捕，這些人表示，該國的選舉根本沒到納扎爾巴耶夫口中的高度。

他們的論點在於，本次大選參選人雖有7人，但其中僅有托卡耶夫是有知名度的政治家，其他6人根本不成氣候，再觀托卡耶夫的背景，他曾任參議院議長，更是納札爾巴耶夫的老盟友，可說是被欽點的接班人，抗議聲浪認為，這場大選意義稱不上「民主」二字的大旗。

據《RT新聞網》報導，如同這些民眾的預測，出口民調顯示，托卡耶夫的支持度約是7成，而最接近他的候選人僅有可憐的15%。托卡耶夫受訪時則說，歐洲安全組織都派了300多名觀察員來，也聲稱選舉過程非常民主，總投票率77%的結果也能說明含金量十足。但其實若對比上屆大選超過95%投票率，支持納札爾巴耶夫的更多達98%，本屆倒也稱不上高。

《紐約時報》則報導，外媒看法與抗議聲浪相仿，哈薩克改變政體的目的就是邁向民主，但納札爾巴耶夫與托卡耶夫背後有著千絲萬縷的關係，等同總統權力是一場同陣營內的交接儀式，納札爾巴耶夫仍有話語實權。

當然，這也不能全怪該國的民主意識低落，只能說哈薩克代表著其他聲音的候選人仍不多，民主發展進程還有一段路要走。

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