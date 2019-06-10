德國要求谷歌提供用戶數據 學者批違憲

2019-06-10 14:09 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



德國政府近日將立法，要求亞馬遜、谷歌等有販售數位助理的公司，必須要開放政府持有用戶數據，而且這項法令的範圍不只數位助理，還有手機等3C商品。美聯社 分享 facebook

政府將看光光你的個資！德國政府近日將立法，要求亞馬遜、谷歌等有販售數位助理的公司，必須要開放政府持有用戶數據，而且這項法令的範圍不只數位助理，還有手機等3C商品。這也讓外界擔心，政府若藉預防恐怖主義之名獲得個資，對於人民的隱私、人權造成很大的侵犯。

理由是打擊犯罪

根據美國《CNN》報導，德國內政部長9日表示，為了有效打擊犯罪，國家與邦政府需要有權限蒐集個人數位裝置產生的數據。但這隨即引發爭議，柏林自由大學教授霍夫曼表示，內政部做的決議是違憲的，德國的資安部門也會反對。

「家庭仍是社會最私領域的地方，如果只是因為法制的理由，就讓國家可以蒐集妳在家裡的數據、行為，這樣是很可怕的事。」霍夫曼還提到，由於納粹在二戰時期，透過秘密警察對隱私的侵犯罪行仍殷鑑不遠，個人隱私、個資蒐取等問題在德國長久以來都是非常敏感的議題。

歐盟也想染指個資

但在國際上，反而有更多國家開始蒐集個資。除了美國以外，歐盟的安全聯盟最近也召開委員會，要求歐盟各國，包括德國，提供國內的數據給其他會員國使用。安全聯盟的委員金表示，許多犯罪跟恐攻都是因為濫用現代科技所造成，因此需要制定國際規範明文規定個資的監控方式。

《財經時報》也報導，德國荷爾斯泰因邦的資安保護專員漢森則提到，除了政府外，更應該避免販售數位助理的大型科技公司蒐集過多個人數據，因為沒人知道這些數據被蒐集後會拿來做什麼。德國基民盟國會議員傑森別克也呼籲政府要針對不同3C產品限制政府、企業蒐集個資的權限。

在大數據廣為企業、政府或情報單位運用下，國安與個資隱私的衝突短時間內難有終止的一天。

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