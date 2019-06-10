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阿爾巴尼亞選舉弊案升高 總統梅塔盼醜聞早落幕

2019-06-10 11:41台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

阿爾巴尼亞日前傳出議會大選其實有弊案，導致該國反對派鼓動人民走上街抗議，總統梅塔...
阿爾巴尼亞日前傳出議會大選其實有弊案，導致該國反對派鼓動人民走上街抗議，總統梅塔擔心事端趨往難掌控，立刻喊停地方選舉。(photo on 網路截圖)
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德國媒體日前發出一份錄影帶，關於阿爾巴尼亞執政黨在議會選舉時的舞弊證據，讓該國反對派憤而上街，該國佈滿緊張氣氛，總統梅塔10日表示，將取消即將到來的地方選舉。原因是他擔心該國政壇2派的衝突難於短期內和平談妥，一旦該國爆發涉及政治的暴力事端，將引來歐盟的關切與譴責，這恐怕影響歐盟歡迎該國加入的意願。

反對派鼓動人民上街

根據《希臘報導者》報導，德國媒體日前披露出一份錄影帶，其中記載著阿爾巴尼亞2017年議會大選的事端，顯示執政黨社會黨教唆人民賄選、綁樁腳等違反選舉公平性的動作。

當年議會大選結果是由社會黨拿下最高的74席，反對派中右翼民主黨僅拿到43席，比起前一屆選舉更退步，隨著舞弊證據曝光，民主黨氣不過而高喊要社會黨把執政權「吐回來」，日前開始串連支持者上街抗議，並要求社會黨至少先把不名譽當選第二任期的現任總理、拉瑪踢下台，同時儘速組成過渡內閣，再推動下一屆大選提前舉行。

由於拉瑪是深獲美國與歐盟支持的一派，社會黨遲遲沒有回應反對派訴求的作為，讓該國抗議行動升溫，抗議聲浪甚至傳出類似於「拉瑪你去死」的情緒用詞，讓總統梅塔不得不喊停即將到來的地方選舉。

入歐蒙上陰影

據《紐約時報》報導，梅塔表示，叫停地方選舉是想把最近的政治事端降溫，他也呼籲2派能出面進行和平對談，否則抗議行動已對該國政壇造成多個負面形象，首先，拉瑪身為西方國家支持的政治家卻傳出不是靠真本事當選；其次，該國政治醜聞居然得靠外媒披露，期間更拖了2年之久。

最後梅塔擔心，人民抗議若轉為暴力化，恐會造成歐盟對該國政治與社會氛圍的反感，由於阿爾巴尼亞正值能否入歐的關鍵期，梅塔不願多年的爭取毀在旦夕的政治醜聞上。

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