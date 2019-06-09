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歐洲多國向中國示好 協助擴大金融影響力

2019-06-09 22:43聯合報 記者李京倫╱即時報導

法新社報導，歐盟成員國波蘭、匈牙利和葡萄牙陸續發行以人民幣計價的債券「熊貓債券」，藉由協助中國大陸擴展金融影響力，向中國釋出政治善意。奧地利和七大工業國集團（G7）成員國義大利近期料將跟進。

熊貓債券指的是由非中國居民或公司發行的人民幣計價債券，2005年即在市場上流通，但四年前，中國央行決定鼓勵市場使用熊貓債券，以推展北京當局「一帶一路」計畫，這種債券開始被炒熱。

5月30日，葡萄牙成為率先發行熊貓債券的歐元區國家，以4.09%的收益率，發行人民幣20億元（約2.8億美元，台幣91億元）的三年期債券。

由於需求強勁，葡萄牙財政部副部長莫里尼奧曾向財經新聞網站ECO說，政府的目標是「打入高流動性的龐大市場」。

尚未加入歐元區的波蘭和匈牙利已分別在2016年和2017到2018年發行中國市場債券，而歐元區的奧地利和義大利已表態可能跟進。

歐洲國家發行「熊貓」債券，除了向北京傳達政治善意以外，還希望吸引中國資金投入金融業、基礎建設和交通運輸等領域。例如，葡萄牙港市希尼斯有意吸引中國投資，搭「一帶一路」便車。

法國巴黎銀行亞洲債券市場專家梁思（譯音）說：「任何發行熊貓債券的主權債券發行者，都可視為在政治上正面表態，企圖與世界第二大經濟體中國建立進一步的關係。」

不過，「熊貓」債券至今的發行量為480億美元，和中國整體債券市場總值13兆美元相較，可謂小巫見大巫。

匯豐銀行法國債務資本市場主管蓋比松指出，人民幣債券市場的外籍發行者目前不多，因為這個市場「不特別有吸引力」。

根據報導，「熊貓」債券的發行量一般落在1億4500萬至4億3400萬美元之間，金額不算大，且為短期債券。

儘管如此，蓋比松指出，中國在世界經濟領域的重要性已無庸置疑，因此許多國家希望協助中國發展金融市場。

大陸國務院總理李克強4月在布魯塞爾「歐盟中國峰會」記者會上發言。（法新社）
大陸國務院總理李克強4月在布魯塞爾「歐盟中國峰會」記者會上發言。（法新社）
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