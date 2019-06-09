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自由守門員 前敘國門將死於內戰

2019-06-09 17:37台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

敘利亞門將於內戰中不幸死亡，他盼望推翻阿薩德政權所付出努力與生命，獲反對派人民推崇為「自由永遠的守門員」。前敘利亞國家隊守門員薩羅特8日被證實死於敘國內戰，他在內戰中扮演著重要角色，目標在推翻不得人心的阿薩德政權。薩羅特不僅出演紀錄片獲獎，更高唱《霍姆斯回歸》，成為反對派心中最崇拜的歌手，甚至親自衝上火線。

擁有多重身份

根據《中東之眼》報導，前敘利亞國家隊門將薩羅特8日在塔爾馬勒村之戰中受傷，最終送醫不治，他所效力的反對派組織Jaish al-Izza（榮耀軍團）9日表示，薩羅特僅僅身死，而他想為敘利亞迎來更美好的明天精神卻永不死。該國反對派與抗議人士於9日在推特上，弔念這位擁有多重身份的反對派戰士。

薩羅特過往曾是敘利亞國家隊U17到U20的守門員，更為敘利亞贏下國際賽冠軍的頭銜，然而，在2011年阿拉伯之春思潮席捲到敘國後，薩羅特投身內戰、領導集會，甚至高唱起義歌曲，被封為「革命歌手」，最終甚至拿起武器，在霍姆斯（薩羅特的家鄉）之役倖存，從此也被政府通緝為國家叛徒，但同時他也被反對派讚美成革命的重要人物、自由的守護者。

為國家拼出未來

據《紐約時報》報導，他所效力的榮耀軍團組織領袖薩利赫指出，薩羅特在反對派中是極受人民與成員喜愛的，他的熱情與理想都是為了替敘利亞搏出更好的未來，脫離被阿薩德暴虐的領導。

榮耀軍團的上尉馬瑞提指出，從4月美方撤軍以來，敘利亞已在俄國與伊朗的支援下站穩陣腳，很多原本受反對派控制的地區都被打回去，政府軍已拿下阿勒坡省及霍姆斯省等重要省份。因此，身為反對派最後據點、該國西北部的戰況也惡化，目前估計有30多萬人流離失所，但馬瑞提保證說，榮耀軍團會戰到最後，不讓每一個貢獻的生命白費。

身兼敘國反對派歌手、戰士的薩羅特，也是前國家隊守門員，不幸內戰中死亡。(phot...
身兼敘國反對派歌手、戰士的薩羅特，也是前國家隊守門員，不幸內戰中死亡。(photo on Youtube影片截圖 of Return to Homs)
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