自由守門員 前敘國門將死於內戰

前敘利亞門將於內戰中不幸死亡,他盼望推翻阿薩德政權所付出努力與生命,獲反對派人民推崇為「自由永遠的守門員」。前敘利亞國家隊守門員薩羅特8日被證實死於敘國內戰,他在內戰中扮演著重要角色,目標在推翻不得人心的阿薩德政權。薩羅特不僅出演紀錄片獲獎,更高唱《霍姆斯回歸》,成為反對派心中最崇拜的歌手,甚至親自衝上火線。

擁有多重身份

根據《中東之眼》報導,前敘利亞國家隊門將薩羅特8日在塔爾馬勒村之戰中受傷,最終送醫不治,他所效力的反對派組織Jaish al-Izza(榮耀軍團)9日表示,薩羅特僅僅身死,而他想為敘利亞迎來更美好的明天精神卻永不死。該國反對派與抗議人士於9日在推特上,弔念這位擁有多重身份的反對派戰士。

薩羅特過往曾是敘利亞國家隊U17到U20的守門員,更為敘利亞贏下國際賽冠軍的頭銜,然而,在2011年阿拉伯之春思潮席捲到敘國後,薩羅特投身內戰、領導集會,甚至高唱起義歌曲,被封為「革命歌手」,最終甚至拿起武器,在霍姆斯(薩羅特的家鄉)之役倖存,從此也被政府通緝為國家叛徒,但同時他也被反對派讚美成革命的重要人物、自由的守護者。

為國家拼出未來

據《紐約時報》報導,他所效力的榮耀軍團組織領袖薩利赫指出,薩羅特在反對派中是極受人民與成員喜愛的,他的熱情與理想都是為了替敘利亞搏出更好的未來,脫離被阿薩德暴虐的領導。

榮耀軍團的上尉馬瑞提指出,從4月美方撤軍以來,敘利亞已在俄國與伊朗的支援下站穩陣腳,很多原本受反對派控制的地區都被打回去,政府軍已拿下阿勒坡省及霍姆斯省等重要省份。因此,身為反對派最後據點、該國西北部的戰況也惡化,目前估計有30多萬人流離失所,但馬瑞提保證說,榮耀軍團會戰到最後,不讓每一個貢獻的生命白費。

身兼敘國反對派歌手、戰士的薩羅特,也是前國家隊守門員,不幸內戰中死亡。(photo on Youtube影片截圖 of Return to Homs) 分享 facebook

