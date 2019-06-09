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印度總理莫迪籲全球防恐攻 意在防堵中國

2019-06-09 15:53台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

各國應更積極防堵恐怖主義印度總理莫迪近日開始出訪南亞國家，他在馬爾地夫發表演講時表示，希望各國除了努力面對氣候變遷之外，也要對恐怖主義進行防堵。外界分析，由於近來斯里蘭卡發生大規模恐攻，莫迪希望透過宣示，加強與周遭國家的互動，並跟目前積極布局印度洋的中國抗衡。

根據《印度廣播》報導，這次是莫迪自贏得大選後的第一次外交訪問，他在馬爾地夫國會發表演講時表示，恐怖主義不只是單一國家的問題，而是全球公民社會都需要面對的困境。

「氣候變遷都有全球性的會議討論了，恐怖主義也需要。」莫迪認為，如果面對恐怖主義可以有更多實際的行動，來防堵該組織和背後的金援者，才可以將防堵恐怖主義的「漏洞」補起來。

《歐洲新聞網》分析，除了歷史、宗教、領土衝突的巴基斯坦之外，印度對周遭的國家都採取比較友善的態度。不過近年來中國在發展「一帶一路」政策上與印度洋各島國互動頻繁，也讓印度開始緊張，希望透過更優惠的政策吸引這些島國，避免中國在這些島國設立軍事基地威脅印度。

因此莫迪這次出訪也跟馬爾地夫簽訂更多經濟協議，其中包含開放更多渡輪航線、港口開放、新板球場等等。莫迪下一站即將訪問斯里蘭卡，而斯里蘭卡才於復活節發生恐攻事件，又與中國在一帶一路上有許多互動，這次的出訪也會是外界關注的焦點。

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