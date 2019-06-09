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反對派領導人遭捕 蘇丹民主開倒車

2019-06-09 15:53台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

軍政府不願還政於民！蘇丹反對派領導人在近日跟政府接受衣索比亞調解完後，馬上就被軍政府逮捕。該國在原本的強人下台後都是由軍政府掌權，儘管非洲聯盟都要求該國儘快重啟大選，但在軍政府背後有沙烏地阿拉伯、埃及等國撐腰下，蘇丹恐將重回強人執政舊路。

根據《半島電視台》報導，由於近日蘇丹軍方對抗爭者殘暴鎮壓，讓蘇丹的反對派領導人希望能跟軍政府溝通，不讓情況失控。由衣索比亞總理阿里替雙方在首都喀土木進行協調，而跟軍方會面的反對派領導人艾斯馬特、蘇丹叛軍領導人傑拉布，卻在協調完後的2天內分別被逮捕。

「一群全副武裝的軍人突然出現，毫無理由的就把傑拉布帶走了。」傑拉布的副手安華表示，他們還有發言人等官員都被軍方抓走。艾斯馬特跟傑拉布都是蘇丹境內反對聯盟「自由反對聯盟」的主要成員，自蘇丹強人阿巴西爾倒台，軍政府上台後，不服的反對派便聚集在一起持續抗爭。

阿巴西爾下台後，除了反對派外，民眾也對過渡的軍政府沒有如期重啟大選感到失望，對此已經抗爭許久。軍政府原本承諾不會濫殺無辜，軍方的快速反應部隊卻在近日的掃蕩下，已造成108位抗爭民眾死亡，但快速反應部隊的指揮官宣稱，他們只是在掃蕩流氓跟毒品犯而已。

《英國廣播電台》分析，目前支持蘇丹軍政府的國家，如沙國、埃及等國，都是專制國家。儘管非洲聯盟主席法基要求對蘇丹軍政府的濫殺行為展開公開、透明的調查，但在有強大金援下，外界仍擔憂蘇丹仍會重回強人執政的老路。

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