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10歲參加阿拉伯之春13歲被捕 18歲青少年面臨死刑

2019-06-09 12:12聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

18歲的奎里萊斯因10歲時參加阿拉伯之春而面臨死刑。取自CNN
18歲的奎里萊斯因10歲時參加阿拉伯之春而面臨死刑。取自CNN
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CNN報導，18歲的奎萊里斯（Murtaja Qureiris）將面臨死刑，且可能以釘十字架受難方式處死。他在10歲時參加阿拉伯之春抗議，被逮補時年僅13歲。當時，他被律師及人權人士視為沙國最年輕的政治罪犯。

奎萊里斯被控參加反政府抗議、加入恐怖組織、對軍方開槍、製作汽油彈及2011年在他哥哥葬禮上遊說民眾。奎萊里斯否認這些控訴，並表示自白是被逼迫的。

CNN報導，奎萊里斯13歲時被捕，並被獨立監禁。他在監禁時被毆打、恐嚇，16歲時他被移往成人監獄。

根據人權團體Reprieve，4月時沙國宣布處決了37名男性，多數為沙國什葉派分子。沙國處死刑率是全球最高之一，人權組織批評，許多人是因未成年犯下的罪行而遭到處決。

沙國刑事責任年齡仍不清楚。人權觀察組織（Human Rights Watch）表示，2006年沙國告訴兒童權利委員會，沙國將刑事責任年齡提升至12歲。沙國也曾告訴聯合國，並無判決沒有刑事責任能力的未成年犯死刑。

CNN報導，檢察官表示奎萊里斯煽動叛亂，將尋求最嚴厲的死刑，可能以受難方式處死，或在處刑後分屍。如果沙國處刑奎萊里斯，他將和今年至少其他3名罪犯一樣，因未成年罪行而處死。

駐英國的沙烏地活動家達曼（Mohammad Daman）表示，2011阿拉伯之春抗議時他在現場，很平靜。

沙國國王沙爾曼2015年登基後，加強打擊異議分子，並且賦予他的兒子穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）多方權力。王儲穆罕默德帶領許多經濟及社會改革，被外界認是在鞏固政權。

33歲的王儲下令圍捕備受關注的神職人員、分析師、商人、其他王室人員以及女權主義者，他們被控與國外組織有特別關係。沙國再三否認虐待女權主義分子。

死刑人權CNN
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