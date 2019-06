金正恩長兄遭暗殺 主因是他被CIA吸收當線民?

北韓最高領導人金正恩同父異母的長兄金正男2017年在馬來西亞機場遭暗殺,主因竟然是他成為美國中央情報局(CIA)的線人?!

美國「華盛頓郵報」駐北京特派員安娜費菲爾德的新書The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un(偉大的繼承者:金正恩的神祕崛起與統治,暫譯)宣稱,金正恩一直視金正男為接班勁敵,CIA找上金正男,則加深了金正恩對於金正男可能成為CIA內應,推翻他的疑懼。