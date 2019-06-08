影／美俄軍艦險互撞 超接近可看到水手日光浴

2019-06-08 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美俄兩國海軍艦艇7日在西太平洋發生距離近到差點就要發生碰撞，雙方說法不僅不一致，更互控對方做出不專業且危險的行為，迫使己方艦艇必須進行緊急機動操舵。但美國海軍提供現場影像，打臉俄方的說法。

俄羅斯太平洋艦隊聲稱事件發生在東海海域東南，原本美國海軍巡洋艦「錢斯勒維爾」（USS Chancellorsville）與俄羅斯海軍驅逐艦「維諾格拉多夫海軍上將」（Admiral Vinogradov）正並列行駛，美軍艦艇卻突然改變航向，切入俄軍艦艇的航線，當時兩艦距離僅50公尺，迫使俄方軍艦必須快速緊急機動閃避，並當場對美軍艦艇指揮官提出抗議。

但美方反駁指出，此事發生在菲律賓海，「錢斯勒維爾」當時正筆直向前航行，準備讓艦載直升機降落，但「維諾格拉多夫海軍上將」卻行駛到「錢斯勒維爾」約15至30公尺處。

在美方釋出的影像中，「維諾格拉多夫海軍上將」明顯進行急轉彎，以靠近「錢斯勒維爾」。

美國海軍第七艦隊發言人多斯中校（Commander Clayton Doss）指出，俄方軍艦從後方「加速接近到不安全距離」，這種行徑「不安全且不專業」，俄國驅逐艦「對『錢斯勒維爾』進行不安全的機動動作…對該艦與乘員安危帶來風險」，並稱俄方說法是「宣傳伎倆」。

已退役的美軍太平洋司令部聯合情報中心前行動主任舒斯特（Carl Schuster）告訴《CNN》，此事顯示俄方艦艇沒有遵循國際海上避碰規則或海上事故協定。他說，國際海事法規定，船艦通過時，必須與另外一艘船保持安全距離，一般是1000碼（約914公尺），同時海軍也不得干擾正在進行飛行作業的另外一艘船隻。