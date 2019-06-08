回應土耳其買俄飛彈 美開始排除土國參與F-35計畫

2019-06-08 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



路透7日報導，美國國防部代理部長夏納翰已致函土耳其國防部長，開始排除土國參與F-35計畫，包括停止所有土籍新飛行員的F-35訓練，除非土國取消購買俄國的S-400防空系統。

路透6日引述匿名消息報導，美國決定停止土國新飛行員F-35訓練，此舉被專家視為是近代兩國最大的決裂。美國表示，土國執意購買的S-400會對F-35戰機造成威脅，土國不能同時擁有F-35及S-400。

夏納翰在信中指出，「不會再有土籍新飛行員F-35訓練」。本來今年稍後將有34名培訓員將前往美國路克基地受訓，因土國暫時被排除參與F-35計畫，他們將無法前去。已在美國的土籍人員，將在7月底停止F-35受訓。

夏納翰也警告土耳其，與俄羅斯的交易可能破壞土國與北約組織的關係、傷害土耳其經濟、過度依賴俄羅斯。

土耳其里拉7日下跌1.5%。因為購買俄羅斯S-400一事，今年土幣對美元已下跌10%。

土耳其是F-35計畫中的核心成員。美國防部表示，土耳其製造F-35的937個零件，大部分為飛機的中心機身及起落架。美預計在明年稍早移除土耳其製造商的角色。