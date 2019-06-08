親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

總冠軍G4／暴龍雷納德開外掛飆31分 三節79:67反超勇士

鄭文燦發表四大理由 支持蔡英文連任

真正焦土戰！ IS縱火焚毀敘利亞上萬畝農田

2019-06-08 10:54聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

五月初以來，在敘利亞東部以及伊拉克的大片田地，農作物金穗等著收成之際，卻在一夕之間被大火燒盡。伊斯蘭國（Islamic State）承認是多場農田火災的凶手，還呼籲追隨者放更多火。華盛頓郵報報導，此事顯示IS仍有能力引發動亂，也或許可能死灰復燃。

華郵指出，五月初起，伊朗東邊邊界到靠近地中海西邊的海岸，有上萬英畝土地被燒盡，衛星圖上可清楚看到焦黑區塊。

伊斯蘭國曾在al-Naba報紙上號召追隨者焚燒更多土地：「豐收季節還很長，我們告訴IS軍人，你有大片土地種著麥穗，然而都是叛徒所擁有。」接著發生一連串大火，敘利亞2萬英畝農田被燒、伊拉克13萬4000英畝土地被焚毀，其中有2萬英畝為農作物。

美國氣候與安全中心成員斯華茲田表示，大部分大火確定為IS所為，該舉動為IS失去大量領土後採取的「焦土作戰」策略，他們的心態是，「如果我們不能擁有這片土地，其他人也別想擁有」。

在敘利亞及伊拉克被大火焚燒的這些地方，近幾十年政權多次易手，領土爭議不斷。

敘利亞總統阿塞德家族的阿拉伯復興社會黨，以及前伊拉克總統海珊將阿拉伯人安置在庫德族的土地上，庫德族在此世紀戰爭讓阿拉伯人流離失所，隨後IS把庫德族趕走，阿拉伯人占領土地，而武裝分子讓庫德族又回到這片土地上，阿拉伯人離去。 

不過，一些不在阿拉伯人─庫德族爭議土地上的其他地區也發生大火。某些農田大火原因被認為是伊朗在背後操控，想迫使伊拉克向伊朗購買穀物。而被庫德族控制的敘利亞北部，美國限制將穀物銷售給敘利亞政府。

雖然某部分火災可能因不尋常氣候引起，但政府官員及專家表示，這不太像自然災害。唯一能確定的是農田大火已造成許多農民更加窮困，他們原本期待內戰結束能迎來豐收。

75歲的農民阿巴斯說，他和他的23名家人正等著收成，一夕之間什麼都沒有了。

伊斯蘭國報復性「焦土作戰」策略，從五月初以來燒毀上千畝敘利亞及伊拉克土地。圖為敘...
伊斯蘭國報復性「焦土作戰」策略，從五月初以來燒毀上千畝敘利亞及伊拉克土地。圖為敘利亞白頭盔組織正在撲滅敘國西北部伊德利卜省麥田大火。美聯社
分享

大火庫德族敘利亞ISIS
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

習近平差點慘摔！在俄論壇握手握到向前跌 普亭超淡定

2019-06-08 10:09

傻眼！川普批NASA登月計畫 竟稱「月球是火星一部分」

2019-06-08 08:16

F-35匿蹤戰機開發計畫 美國將排除土耳其參與

2019-06-08 07:49

梅伊辭職 接班戰開打 下月新首相出線

2019-06-07 23:39

「打野外」翻車 西點軍校1死21傷

2019-06-08 00:09

華為孟晚舟引渡案 明年1月開戰

2019-06-07 11:12

誰惹誰？美俄軍艦 東海險撞

2019-06-08 00:07

梅伊3年首相路 走不到脫歐終點

2019-06-07 23:54

暴風雨侵襲法國西岸 救援船翻覆釀3死

2019-06-07 23:04

瑞典驚傳大爆炸25人輕傷 料與恐攻無關

2019-06-07 19:32

瑞典公寓清早氣爆 20人送醫

2019-06-07 17:57

日尋獲墜毀F-35戰機飛行員部分遺骸

2019-06-07 17:48

梅伊將辭保守黨魁 化解脫歐僵局成接班人課題

2019-06-07 17:46

南華早報：美印太戰略報告稱台灣為「國家」

2019-06-07 15:27

中國幫沙國造彈道飛彈 美國緊張

2019-06-07 14:35

批美無心「限武條約」 普亭放話退出

2019-06-07 14:34

川普訪愛爾蘭 英脫歐邊界問題狀況外

2019-06-07 14:33

丹麥大選變天 迎接最年輕總理

2019-06-07 14:24

華為抗美圍剿 與俄商簽5G協議 習近平、普亭現場見證

2019-06-07 14:09

美土爭議升高！路透：美決定停止土新飛行員F-35訓練

2019-06-07 14:05

重複使用注射筒 巴基斯坦兒童大量染愛滋

2019-06-07 13:15

墨西哥擬阻移民北上 換美免關稅

2019-06-07 13:05

日本大雨首度發出4級警戒 廣島避難勸告22萬人

2019-06-07 12:37

喀土木的強暴濫殺！蘇丹軍隊持續暴力鎮壓，至少108死

2019-06-07 12:17

700人染愛滋病毒！為何大批兒童在巴國這波疫情受害？

2019-06-07 11:12

登聖母峰死訊創新高？近8成是便宜團 甚至還有假嚮導

2019-06-07 11:00

影／美眾議員主張 美政府應供台薩德系統

2019-06-07 10:00

普亭：美日軍事合作讓日俄締結和平條約變困難

2019-06-07 08:58

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:57

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

美墨達成協議！ 川普：解除對墨徵收關稅

2019-06-08 09:15

日尋獲墜毀F-35戰機飛行員部分遺骸

2019-06-07 17:48

前蘋果執行長建議：跟著賈伯斯這樣過生活

2019-06-07 14:52

習近平差點慘摔！在俄論壇握手握到向前跌 普亭超淡定

2019-06-08 10:09

影／波士頓動力機器狗可望年內上市 登台展示卻凸槌…

2019-06-07 17:47

美俄軍艦差點在東海相撞 互控對方做出危險行為

2019-06-07 22:58

中國幫沙國造彈道飛彈 美國緊張

2019-06-07 14:35

傻眼！川普批NASA登月計畫 竟稱「月球是火星一部分」

2019-06-08 08:16

影／帥爸內建「嬰語翻譯機」 與寶寶對話劇情超起勁

2019-06-07 12:04

台灣躺著也中槍！美CBS新聞討論泰國犯罪 標題傻傻下錯

2019-06-07 11:27

抗美貿易霸凌 社科院：中國有打貿易戰的底氣

2019-06-07 14:08

南華早報：美印太戰略報告稱台灣為「國家」

2019-06-07 15:27

IBM 傳將裁員約1,700人

2019-06-07 12:27

川普對中關稅大刀 G20後攤牌

2019-06-08 00:01

下個戰場？川普恐掀貨幣戰

2019-06-08 00:34

「打野外」翻車 西點軍校1死21傷

2019-06-08 00:09

美土爭議升高！路透：美決定停止土新飛行員F-35訓練

2019-06-07 14:05

日本大雨首度發出4級警戒 廣島避難勸告22萬人

2019-06-07 12:37

F-35匿蹤戰機開發計畫 美國將排除土耳其參與

2019-06-08 07:49

對3千億美元陸貨加稅 川普：月底決定

2019-06-07 13:01

瑞典公寓清早氣爆 20人送醫

2019-06-07 17:57

降息預期升溫 美股飆半年來最猛單週漲勢

2019-06-08 07:51

誰惹誰？美俄軍艦 東海險撞

2019-06-08 00:07

彭博專訪中國人行行長：有足夠政策工具因應貿易戰

2019-06-07 15:51

影／漫天黃沙！沙塵暴襲擊德州西北 能見度降到零

2019-06-07 12:43

科學家：成人每年吃了5萬塑膠微粒

2019-06-07 14:36

美就業好弱 降息呼聲高

2019-06-08 01:47

珠峰清出11噸垃圾 尼泊爾回收利用做鍋子

2019-06-07 14:34

梅伊辭職 接班戰開打 下月新首相出線

2019-06-07 23:39

華為抗美圍剿 與俄商簽5G協議 習近平、普亭現場見證

2019-06-07 14:09

美國5月就業數據疲軟 Fed夏季降息機會更高

2019-06-07 20:52

河濱掃蕩大麻 逮多名華裔

2019-06-07 14:18

美讓WTO快癱瘓 歐盟想設影子機構

2019-06-07 13:11

道瓊早盤漲逾200點 失望就業數據加深Fed降息機率

2019-06-07 22:39

暴風雨侵襲法國西岸 救援船翻覆釀3死

2019-06-07 23:04

小摩關閉數位銀行App

2019-06-08 01:47

華人質疑填社交媒體帳號有針對性？ 律師：美簽轉嚴為查核恐怖分子

2019-06-07 14:17

電影票房比拚 中國明年將超美稱霸全球

2019-06-07 14:10

美墨達協議 川普宣布加徵關稅「無限期暫停」

2019-06-08 09:11

美正推動取消中國WTO開發中國家地位

2019-06-07 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top