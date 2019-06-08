真正焦土戰！ IS縱火焚毀敘利亞上萬畝農田

2019-06-08 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



五月初以來，在敘利亞東部以及伊拉克的大片田地，農作物金穗等著收成之際，卻在一夕之間被大火燒盡。伊斯蘭國（Islamic State）承認是多場農田火災的凶手，還呼籲追隨者放更多火。華盛頓郵報報導，此事顯示IS仍有能力引發動亂，也或許可能死灰復燃。

華郵指出，五月初起，伊朗東邊邊界到靠近地中海西邊的海岸，有上萬英畝土地被燒盡，衛星圖上可清楚看到焦黑區塊。

伊斯蘭國曾在al-Naba報紙上號召追隨者焚燒更多土地：「豐收季節還很長，我們告訴IS軍人，你有大片土地種著麥穗，然而都是叛徒所擁有。」接著發生一連串大火，敘利亞2萬英畝農田被燒、伊拉克13萬4000英畝土地被焚毀，其中有2萬英畝為農作物。

美國氣候與安全中心成員斯華茲田表示，大部分大火確定為IS所為，該舉動為IS失去大量領土後採取的「焦土作戰」策略，他們的心態是，「如果我們不能擁有這片土地，其他人也別想擁有」。

在敘利亞及伊拉克被大火焚燒的這些地方，近幾十年政權多次易手，領土爭議不斷。

敘利亞總統阿塞德家族的阿拉伯復興社會黨，以及前伊拉克總統海珊將阿拉伯人安置在庫德族的土地上，庫德族在此世紀戰爭讓阿拉伯人流離失所，隨後IS把庫德族趕走，阿拉伯人占領土地，而武裝分子讓庫德族又回到這片土地上，阿拉伯人離去。

不過，一些不在阿拉伯人─庫德族爭議土地上的其他地區也發生大火。某些農田大火原因被認為是伊朗在背後操控，想迫使伊拉克向伊朗購買穀物。而被庫德族控制的敘利亞北部，美國限制將穀物銷售給敘利亞政府。

雖然某部分火災可能因不尋常氣候引起，但政府官員及專家表示，這不太像自然災害。唯一能確定的是農田大火已造成許多農民更加窮困，他們原本期待內戰結束能迎來豐收。