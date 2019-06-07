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暴風雨侵襲法國西岸 救援船翻覆釀3死

2019-06-07 23:04聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

風暴「米凱爾」（Miguel）7日侵襲法國西岸，一艘救援船出海準備另一艘受困海上的船隻時，不幸在萊薩布勒多洛附近翻覆，船上7人中有3人罹難。

法國國家海上救難協會表示，當時風速高達每小時129公里，船上4人在翻船後奮力游回岸邊，當局出動3架直升機和60名消防員搜尋3名罹難者遺體。

米凱爾自西班牙北移，暴風雨強烈程度在這個季節的法國實屬罕見，尤其是法國度假季節即將來臨，沿海沙灘將湧入大批遊客。

救難人員在翻覆船隻旁討論任務。（法新社）
救難人員在翻覆船隻旁討論任務。（法新社）
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風暴「米凱爾」侵襲法國，昂古蘭港口的船隻不斷被大浪拍打。（法新社）
風暴「米凱爾」侵襲法國，昂古蘭港口的船隻不斷被大浪拍打。（法新社）
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