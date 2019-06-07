暴風雨侵襲法國西岸 救援船翻覆釀3死

2019-06-07 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



風暴「米凱爾」（Miguel）7日侵襲法國西岸，一艘救援船出海準備另一艘受困海上的船隻時，不幸在萊薩布勒多洛附近翻覆，船上7人中有3人罹難。

法國國家海上救難協會表示，當時風速高達每小時129公里，船上4人在翻船後奮力游回岸邊，當局出動3架直升機和60名消防員搜尋3名罹難者遺體。