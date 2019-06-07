瑞典公寓清早氣爆 20人送醫

2019-06-07 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



瑞典南部城鎮Linköping一棟公寓大廈7日早上9時左右發生爆炸，當局出動15輛救護車，共20人受傷，傷勢都不嚴重。