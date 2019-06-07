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瑞典公寓清早氣爆 20人送醫

2019-06-07 17:57聯合報 記者張佑生╱即時報導

瑞典南部城鎮Linköping一棟公寓大廈7日早上9時左右發生爆炸，當局出動15輛救護車，共20人受傷，傷勢都不嚴重。

消防隊表示瓦斯氣爆是爆炸原因，警方則說氣爆屬意外或蓄意造成，仍待調查。

瑞典公寓7日發生爆炸的現場。法新社
瑞典公寓7日發生爆炸的現場。法新社
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