中國幫沙國造彈道飛彈 美國緊張

2019-06-07 14:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 季晶晶 ／綜合6日電



找中國幫忙 沙烏地阿拉伯大幅提升飛彈計畫 分享 facebook

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，美國政府獲得情報，沙烏地阿拉伯在中國的協助下，已大幅提升其彈道飛彈計畫，這將威脅到美國數十年來限制中東地區飛彈擴散的努力。

川普政府沒將這項情報告知重要國會議員，惹惱民主黨人，他們從政府正常管道以外來源獲知這個消息，認為川普政府的簡報故意不提。

機密情報顯示，透過最近幾次向中國購買軍武，沙國已同時擴展飛彈基礎設施和技術。專家研究衛星圖片，認為沙國蓋的彈道飛彈工廠，與中國生產的技術相符。

得知沙國動向，美國國會議員擔心中東可能出現潛在軍備競賽，以及這是否代表川普政府的默許，只因為想反制伊朗。

這項情報也讓人質疑川普政府對中東地區的不擴散決心，以及肯讓國會對動盪地區外交政策的發展了解到何種程度。

消息人士說，美國情報部門尚未對沙國終極目標做出確定評估，但彈道飛彈可能標示，沙國朝向有朝一日取得核彈頭又邁出一步。

沙國王儲穆罕默德已表明，如果伊朗獲得核武，沙烏地阿拉伯也會這麼做，他在2018年接受美國電視節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時說，「如果伊朗發展核武，我們無疑會盡快跟進」。

沙國是美國軍售的最大買家，但根據1987年飛彈技術控管機制（MTCR）的規定，美國不賣彈道飛彈給沙國。

沙國一直主張，他們必須跟上伊朗的飛彈技術，有時也尋求包括中國在內其他國家的協助。中國不是飛彈技術控管機制的簽署國。

外界的評估從來不認為沙國有能力自行打造飛彈，或甚至是有效部署擁有的飛彈。沙國買中國製彈道飛彈是想向區域對手，主要是伊朗，展現潛在軍事力量。但消息人員說，根據新的情報，沙國目的顯然已經轉向。