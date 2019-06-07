丹麥大選變天 迎接最年輕總理

2019-06-07 14:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 羅方妤 ／綜合6日電



丹麥大選變天 將出現最年輕總理 分享 facebook

丹麥5日舉行國會大選，左派政黨得票率超過執政的右派政黨，獲得組閣權。41歲的社會民主黨黨魁佛瑞德里克森（ Mette Frederiksen）可望成為丹麥史上最年輕的總理。她表示：「競選活動結束，是時候為丹麥尋求解決方案了。」

左派五個政黨在國會共179席所占的席次遠勝右派，總理拉斯穆森承認敗選，6日辭職下台。

左派獲勝，代表選民唾棄右派的撙節和移民政策。但左派陣營對於社會福利以及移民政策的立場也有分歧，佛瑞德里克森坦承組閣需要一段時間。

極右派的丹麥人民黨原本是國會第二大黨，四年前得票率超過20%，這次大跌到9%。黨魁達爾表示：「這真的、真的太糟糕了。」不過他表示人民黨將堅持原有政策。

佛瑞德里克森5日稍晚表示，社民黨將嘗試以少數政黨執政，而非與其他小黨組成聯合政府。我們會在一些議題像是移民尋求右派支持，而在社會福利相關議題，我們會向左派尋求共識。

許多丹麥人民黨支持者轉而投給社民黨，主要因為他們對移民問題再度採取強硬看法。該黨在1980至1990年代提倡限制移民，但後來左派政黨組成聯合政府後軟化了立場。該黨議員也投票支持許多由拉斯穆森政府提出的限制移民法律。