川普訪愛爾蘭 英脫歐邊界問題狀況外

2019-06-07 14:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 羅方妤 ／綜合6日電



川普訪愛爾蘭 對英脫歐邊界問題狀況外 分享 facebook

美國總統川普訪英後，5日飛抵愛爾蘭進行為期兩天的訪問。美聯社報導，川普提議在愛爾蘭西岸自家高爾夫球場與總理瓦拉德卡會面，藉此為自家球場打廣告，不過被愛爾蘭政府拒絕，提議在古堡會面；最終雙方各退一步，川普和瓦拉德卡改在善農機場貴賓室會面。

鏡頭前雙方親切的握手問候不過是會面的冰山一角，更多的是雙方在英國脫歐議題看法分歧。

相較於川普支持英國脫歐，瓦拉德卡則是強烈反對。愛爾蘭境內許多人擔心，如果英國脫歐，「硬邊界」將再次橫亙於愛爾蘭和北愛爾蘭之間，可能再度點燃持續數十年的緊張情勢，甚至有時會突然發生暴力衝突。

川普表示：「也許你會問我關於英國脫歐的問題，畢竟我才剛和一些參與英國脫歐的傑出人士見面。我認為一切都會迎刃而解，包括你們的牆和邊界。我們的邊界有狀況，你們的也有。」

瓦拉德卡迅速反駁：「我認為我們都想避免的一件事，當然就是我們和英國之間出現牆或邊界。」川普回答：「我想也是。邊界現在運作得很好。你們想嘗試維持現狀，我也知道這會是英國脫歐相關的重要爭論點。我相信這件事會順利解決。」

愛爾蘭媒體認為，川普狀況外的發言，要怪幕僚簡報沒做好。

瓦德拉卡稍後表示，他有向川普解釋愛爾蘭與英國間的邊界爭議與美國和墨西哥間的，在本質上有所不同：「愛爾蘭與北愛爾蘭民眾不分統獨，都不想回到過去的硬邊界。英國脫離歐盟可能會引發無心的後果，我們不能接受。」

瓦拉德卡還幫川普緩頰：「全世界有將近200個國家，我認為他不可能對每個國家的所有議題都有深入的了解。」

美國歷任許多總統，其中包含甘迺迪、雷根和歐巴馬，在愛爾蘭被讚揚為英雄。愛爾蘭和美國關係密切，是數百萬美國人的祖先。但川普到愛爾蘭來匆匆去匆匆，可能不會有太多人注意。