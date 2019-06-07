美土爭議升高！路透：美決定停止土新飛行員F-35訓練

2019-06-07 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



路透6日引述匿名消息人士的話報導，美國及土耳其兩國因土國購買俄國製飛彈引發的爭議升高，美國已決定停止接收土耳其飛行員前往美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base），進行F-35戰鬥機訓練。

美土兩國都是北約（NATO）會員國，雙方為土耳其購買俄羅斯S-400防空飛彈一事爭吵不斷，土耳其原已有F-35，美方認為，S-400防空飛彈將對F-35造成威脅。

兩位匿名美國官員表示，上述決定只針對將要前往美國受訓的土籍飛行員及定期前往的維修人員，且如果土國不買俄國飛彈，這項決定就可能改變。

路克基地現正有4名土籍飛行員受訓、2名土籍飛行員擔任講師，以及20位土籍飛機技師正在受訓，還不確定他們是否也將停止受訓，但美國正在考慮中。

專家表示，若土國堅決購買俄國S-400防空飛彈而被除名F-35計畫，這將會是近代兩國最大的決裂。不過美土間緊張情勢早已升高，包括對敘利亞、伊朗制裁策略相左，以及美外交人員在土耳其被拘留。

土國總統厄多安（Tayyip Erdogan）4日表示，土耳其不可能中止與俄國的交易。

美國防部資深政策官員威爾巴格（Kathryn Wheelbarger）上周形容，俄土兩國的交易具「毀滅性」，他說，S-400防空飛彈當初設計概念就是為了射下像F-35這類機型，很難想像俄國不利用這項優勢。