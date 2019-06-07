華為抗美圍剿 與俄商簽5G協議 習近平、普亭現場見證

2019-06-07 14:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合6日電



俄羅斯與中國電信龍頭華為5日達成發展5G網路協議，即使美國試圖說服盟友，華為可能有安全風險，但俄國似乎並未像美國一樣擔憂華為。

中國國家主席習近平到俄國展開三天國事訪問的首日，俄羅斯電信公司MTS於5日在聖彼得堡國際經濟論壇和華為簽約，俄國表示華為將協助俄國建設新一代高速無線網路。美國與華為的爭議顯示全球看法逐漸分歧，有些國家接受中國製造商的設備，有些則否。

美國當局表示，仰賴華為設備恐為中國監聽日常生活打開大門，中國可能違反技術規定。雖然俄國有許多法律保護數據，並對外國間諜保持高度警覺，但俄國仍看重華為和MTS的協議。

MTS總裁兼首席執行長孔亞(Alexey Kornya)6日發表聲明表示，MTS的協議很快能使俄國5G網路轉變成商業用途，而且還能進一步發展俄國和中國的經濟關係。

華為董事會副主席兼輪值主席郭平表示：「俄羅斯總統和中國國家主席……都在儀式會場，再次證明俄中科技夥伴關係的重要性。」

對抗美圍剿，華為和俄羅斯簽約，明年起替俄國構築5G網路 路透社 分享 facebook

MTS表示，這項協議涵蓋5G科技發展，俄國今年和明年將陸續推動5G實驗網路。

俄國表示，習近平與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在聖彼得堡國際經濟論壇會晤，約有1000名中國商人參加，該論壇促成許多商業協議。

華為通訊安全及私隱事務副總裁勞德(Mika Lauhde)6日告訴美聯社，美國制裁華為是貿易戰中的附帶損害；華為並非貿易戰的核心。

紐約時報報導，目前不清楚這項協議有多少價值，官方稱這是諒解備忘錄(MOU)，這類協議通常無約束力。

俄國同時也嘗試西方公司的5G設備；芬蘭公司電信設備製造商諾基亞(Nokia)去年和俄國手機公司MegaFon簽約；俄國國營電話公司Rostelecom也在6日同意使用瑞典供應商愛立信(Ericsson)設備建設高速無線網路的測試區。