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700人染愛滋病毒！為何大批兒童在巴國這波疫情受害？

2019-06-07 11:12聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

巴基斯坦南部信德省近期約有700名民眾感染愛滋病毒（HIV），大部分為兒童，初步調查原因為重複使用注射筒。

華盛頓郵報報導，巴國衛生官員米爾薩（Zafar Mirza）上周在記者會表示，此次HIV感染爆發，初步調查顯示恐為重複使用注射筒，詳細原因政府仍在調查。巴國民眾原已不信任該國健康制度、疫苗接種系統，病情爆發後更引發恐慌。

巴國日多地爾（Ratodero）地區診所4月接獲多名家長通報，小孩高燒不退，即HIV初期症狀，但孩童父母皆為HIV陰性反應者。衛生機構追蹤病源，發現病例都來自同一間診所的醫生。涉嫌醫生被控重複使用注射筒，4月底被警方逮捕。

消息在信德爾省傳開後，大批民眾前往診所接受HIV檢測，數百名民眾被檢測出陽性反應。巴國政府已下令關閉幾間被認為不安全的診所。

巴國愛滋病控制計畫（Pakistan's National AIDS Control Program）顧問薩伊德（Quaid Saeed）表示，重複使用針頭被廣泛禁止，因其可能散佈HIV及C型肝炎病毒。但這種情況在巴國很常發生，尤其是窮人間。

5月，巴國政府向國際衛生組織要求，派遣團隊調查病情爆發原因，並要求5萬副篩檢工具。同時，巴國計畫在信德省設立三處治療所。

米爾薩表示，巴國感染HIV病毒、愛滋病的人口，保守估計約16萬3000人。但只有少部分人有登記該國的協助計畫，因為愛滋病在當地被視為一件「丟臉」的事。

巴國南部信德省爆發大量愛滋病毒感染，感染者多數為兒童，初步調查原因為重複使用注射...
巴國南部信德省爆發大量愛滋病毒感染，感染者多數為兒童，初步調查原因為重複使用注射筒。圖為醫護人員在巴國日多地爾地區免費醫護營，協助一名女子進行HIV病毒檢測。路透
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