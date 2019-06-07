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影／美眾議員主張 美政府應供台薩德系統

2019-06-07 10:00聯合報 記者張加╱即時報導

對於路透報導指美國擬售台戰車及其他武器，美國聯邦眾議員游賀支持美國對台軍售，並建議應提供「薩德」（THAAD）系統給台灣。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）、游賀（Ted Yoho）、民主黨國際事務協會會長米德偉（Derek Mitchell）等人6日出席於國會舉行一場關於應對中國大陸的論壇，游賀會後受訪表示，基於「六項保證」，美方售台防禦軍備。

游賀說，美方人士曾在幾年前詢問中方，美台自80年代就達成售台防禦軍備的協議，中方為何現在還要抱怨？中方人士回應，因為他們當時很弱，但現在很強大。

游賀表示，中方將展現軍力，所以美方需要對台軍售，他建議「薩德」系統（THAAD，終端高空防衛系統），或任何台灣防禦所需。

此外，游賀於會中重申，他主張應承認台灣為國家；游賀會後受訪被問及「一國兩制」時直說，「一個國家是中國，一個國家是台灣」，「一國兩制」是個失敗的政策。

曾任美國國防部前亞太事務首席副助理部長的米德偉在會中表示，美方應支持台灣的民主，應該傳遞具一致性的訊息給台灣，以表達美方對台支持，軍售很重要，高層訪問也很好，國會支持絕對是關鍵。

路透5日引述4名消息人士報導指出，美國準備售台價值逾20億美元的戰車及其他武器，且行政部門已非正式知會國會此軍售案；消息人士表示，這項軍售案包括108輛通用動力公司（General Dynamics Corp）製造的M1A2艾布蘭戰車（Abrams），價值約20億美元，以及反戰車彈藥。

美國聯邦眾議員游賀。華盛頓記者張加／攝影
美國聯邦眾議員游賀。華盛頓記者張加／攝影
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