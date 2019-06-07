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普亭：美日軍事合作讓日俄締結和平條約變困難

2019-06-07 08:58聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

俄羅斯總統普亭6日表示，他與日本首相安倍晉三同樣希望締結日俄和平條約，但是，「令我們擔憂的是日本與美國的軍事合作關係」，表明日美軍事合作使日俄締結條約變得困難。日媒解讀，普亭此舉似乎意在訪日以前，先牽制日本政府。

普亭配合6日在聖彼得堡開幕的國際經濟論壇，依慣例會見了各國主要通訊社高層。

據共同社等報導，普亭會中提及了日本添購美方陸基神盾系統計畫、沖繩駐日美軍普天間基地遷建案等。普亭會中對日俄締結和平條約伴隨北方四島返還後，美方是否可能將美軍部署在北方四島表達憂慮，「如果在與俄羅斯安全有關的地區發生同樣的事情怎麼辦？」

普亭表示，俄羅斯理解日本有保障本國安全權利，但日本需顧及俄羅斯的擔憂，這是雙方締結和平條約的前提，指出有必要由專家進行慎重談判。普亭還稱，日俄必須完善環境提高信賴、在困難問題上作出決斷。

俄羅斯過去一貫的態度都強調美日安保條約是日俄簽署和平條約的障礙，並要求日方保證北方四島返還後，不會有美軍部署在島上。

產經新聞表示，日本政府對此十分冷靜，強調政策方針不會改變。安倍核心幕僚表示，安倍與普亭對於日俄之間至今未能簽署和平條約的不正常狀況都有共同的體認，日方的方針沒有任何改變。6月下旬普亭訪日時，雙方領袖間開誠佈公的談話十分重要。外務省幹部表示，將以去年11月日俄聯合聲明為基礎，繼續推進雙方的談判。

普亭6月下旬將為出席在大阪舉行的廿國集團峰會訪問日本，計畫29日與安倍舉行個別會談。

普亭俄羅斯美軍
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