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川普訪英期間 和這個人見面6次

2019-06-06 20:24聯合報 記者張佑生╱即時報導

川普在美國大使官邸宴請英國首相梅伊和外相杭特（由左至右）。法新社
川普在美國大使官邸宴請英國首相梅伊和外相杭特（由左至右）。法新社
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美國總統川普為期三天的英國國是訪問已經結束，但隨著英國首相梅伊7日就要辭黨魁，川普此番訪英途中究竟和哪些英國政治人物進行了會面和接觸，引人關注。　

英國《太陽報》披露，在川普對英國的訪問期間，外務大臣杭特前前後後和川普見面和接觸了六次，包括3日的接機和國宴，4日兩國領導人的正式會談場合，及4日美國大使館官邸的晚宴，以及在白宮要求下與川普的私人會面，紀念諾曼第登陸的紀念儀式等。

英國川普梅伊
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