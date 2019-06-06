滿足川普、遏無證客 專家：墨國面臨「不可能任務」

2019-06-06 16:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合5日電



在川普關稅威逼下，墨西哥警察強力逮捕中美洲無證移民。 美聯社 分享 facebook

川普威脅增加關稅迫使墨西哥阻遏來自中美洲的無證移民，雖然白宮仍未公布用以衡量墨西哥是否符合川普要求的指標。但多個中美洲問題專家認為，墨西哥面臨著一個不可能的兩難局面：無法完全阻止非法移民，也沒法滿足川普要求。

其實墨西哥在新任總統羅培茲領導下，早已加強逮捕及驅逐無證移民。從去年12月到今年5月，墨西哥逮捕了8萬多無證移民，較去年同期6萬1000人增加32％。此外，政府已下令公共汽車運營商，在全國停止運送無證移民，地方警方阻止移民進入城鎮，甚至墨西哥人也開始拒絕他們曾經歡迎的移民大篷車。此外，墨西哥也允許更多難民申請成為移民。

墨國政府估計，在2019年將會阻止25萬無證移民進入美國，但問題是，對川普來說，這一切都沒有得到證實。川普看到的是，進入美國的中美洲無證移民家庭及無成年人陪同的兒童，數字迭創新高。

華府智庫 「移民政策研究所」總裁塞利認為，墨西哥政府可以做更多工作，集中打擊最近幾個月發展起來的人口走私網路，以及增加允許外國人在墨西哥合法居住和工作的數目。至於另一個選擇，就是完全遵守川普的要求，在移民執法方面投入更多。

但佛羅里達國際大學的拉美及加勒比中心主任莫拉認為，問題在於墨西哥根本沒錢，可像美國那樣在邊境安全方面大撒錢。過去十年，墨西哥要靠美國提供超過1億元，幫助培訓邊境人員，並改善墨國南部與瓜地馬拉邊境的基礎設施。與此同時，美國的邊境巡邏人員的數量，從1995年的約5000人增加到今天的近2萬人，但墨西哥無法複製這種投資。

也有專家指出，即使墨西哥有更多資金，它仍然很難比照美國，完全封鎖其南部與中美洲其他國家的邊境，因為無論從地形或邊界長短等都不一樣。