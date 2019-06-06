貿易戰美歐精品業兩樣情 LV中國銷售成長「前所未聞」

2019-06-06 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



彭博資訊報導，路易·威登（Louis Vuitton）在中國的銷售亮眼，酩悅·軒尼詩-路易·威登集團（LVMH）股票上漲，緩和了對美中貿易戰的憂慮。

根據花旗集團分析師肖維（Thomas Chauvet）的筆記，LV執行長伯克（Michael Burke）在巴黎與分析師開會時說，「LV在中國的銷售，正經歷前所未聞的成長（unheard of growth rates）」。

LVMH財務長奎歐尼（Jean-Jacques Guiony）表示，近幾個月來，中國民眾在國內買的包包、手錶遠比在國外多。

Tavira Securities銷售交易員田普登（Keith Temperton）表示，中國銷售成長也反映在桑福德伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein）、傑富瑞集團（Jefferies）、加拿大皇家銀行（RBC）分析師的筆記上。LVMH股票上漲3.1%，對手愛馬仕（Hermes International）、開雲集團（Kering SA） 各上漲了1.7%，手表製造商歷峰集團（Richemont）上漲3.8%。

LVMH在2018年股價暴跌，今年已漲了36%，在法國巴黎證券交易所市值前40大企業的股票報價指數（CAC 40）排名第二。唐培里儂香檳王（Dom Perignon Champagne）及泰格豪雅（Tag Heuer）則拒絕在分析師會議上評論。

美中貿易戰持續，中國政府放寬歐洲進口貨物的關稅，以促進國內消費，並阻止代購行為。LV經典包款Neverfull Tote（售價1320美元），一直以來都比國外的價格高出很多，如今差距越來越小。