親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

公車族注意！雙北7月起上下車都要刷卡 鼓勵期可抽獎

MLB／三振楚奧特、大谷翔平 王維中首勝被牛棚搞砸

貿易戰美歐精品業兩樣情 LV中國銷售成長「前所未聞」

2019-06-06 14:27聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

彭博資訊報導，路易·威登（Louis Vuitton）在中國的銷售亮眼，酩悅·軒尼詩-路易·威登集團（LVMH）股票上漲，緩和了對美中貿易戰的憂慮。

根據花旗集團分析師肖維（Thomas Chauvet）的筆記，LV執行長伯克（Michael Burke）在巴黎與分析師開會時說，「LV在中國的銷售，正經歷前所未聞的成長（unheard of growth rates）」。

LVMH財務長奎歐尼（Jean-Jacques Guiony）表示，近幾個月來，中國民眾在國內買的包包、手錶遠比在國外多。

Tavira Securities銷售交易員田普登（Keith Temperton）表示，中國銷售成長也反映在桑福德伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein）、傑富瑞集團（Jefferies）、加拿大皇家銀行（RBC）分析師的筆記上。LVMH股票上漲3.1%，對手愛馬仕（Hermes International）、開雲集團（Kering SA） 各上漲了1.7%，手表製造商歷峰集團（Richemont）上漲3.8%。

LVMH在2018年股價暴跌，今年已漲了36%，在法國巴黎證券交易所市值前40大企業的股票報價指數（CAC 40）排名第二。唐培里儂香檳王（Dom Perignon Champagne）及泰格豪雅（Tag Heuer）則拒絕在分析師會議上評論。 

美中貿易戰持續，中國政府放寬歐洲進口貨物的關稅，以促進國內消費，並阻止代購行為。LV經典包款Neverfull Tote（售價1320美元），一直以來都比國外的價格高出很多，如今差距越來越小。

中國消費者改在國內購買的趨勢，也反映在美商蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）在美國的銷量下滑，該公司本周稍早宣布，上一季對中國遊客的銷售下滑逾25％。

美中貿易戰之際，Louis Vuitton在中國銷售大幅成長。路透
美中貿易戰之際，Louis Vuitton在中國銷售大幅成長。路透
分享

LV巴黎愛馬仕
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

傳索羅門檢討對台邦交 澳紐盼索國考量長期利益

2019-06-06 14:01

【重磅快評】深陷三重危機的德國總理梅克爾

2019-06-06 12:25

聖母峰淨山6週垃圾10噸 尼泊爾政府將回收利用

2019-06-06 15:23

出任美伊調人 安倍12日出訪伊朗

2019-06-06 13:01

日防長致歉 承認陸基神盾系統部署地調查結果有誤

2019-06-06 12:44

找中國幫忙 沙烏地阿拉伯大幅提升飛彈計畫

2019-06-06 10:56

川普訪愛爾蘭信心喊話 稱邊界問題將迎刃而解

2019-06-06 10:40

美墨談判首日「有進展但遠遠不夠」 今天續談

2019-06-06 07:49

帕拉育續任泰國總理 政經考驗多沒有蜜月期

2019-06-06 03:28

諾曼第登陸75周年 16國宣言護和平

2019-06-06 01:13

譴責蘇丹軍政府血腥鎮壓 聯合國安理會未達共識

2019-06-06 01:10

習近平訪俄會普亭 中俄戰略夥伴關係再升級

2019-06-06 01:06

涉貪遭調查 捷克總理巴比斯反批歐盟執委會

2019-06-06 00:56

世界領袖與老兵齊聚 記念諾曼第登陸75週年

2019-06-05 23:47

馬哈地開齋節與民同慶 為執政表現致歉

2019-06-05 23:18

毒空氣籠罩上空 印度每年逾10萬兒童死亡

2019-06-05 22:47

諾曼第登陸75週年 觀光業看好熱潮持續一夏天

2019-06-05 22:40

南韓提議聯手抵抗豬瘟 北韓迄未回應

2019-06-05 21:56

對墨加徵關稅 川普：下周生效 打擊非法移民「入侵」

2019-06-05 21:27

自由之家：2019年台灣媒體最自由 中國擴大干預報導

2019-06-05 21:26

被拔伊斯坦堡巿長 伊瑪莫魯迎戰重選：對抗威權民粹

2019-06-05 20:36

中俄聯手開發北極 美官員：中俄對全球構成威脅

2019-06-05 20:32

鐵幕垮台後最怒抗爭！捷克「富翁」總理涉嫌詐領歐盟補助

2019-06-05 20:30

英王儲對抗氣候變遷超熱血 川普也驚嘆

2019-06-05 19:54

印尼外海貨輪翻覆沉沒 17人失蹤

2019-06-05 19:52

川普向葬儀社租賓士E-Class 租比買還貴

2019-06-05 19:38

南韓決提供800萬美元 人道援助北韓

2019-06-05 19:07

蘇丹軍方血腥鎮壓示威者 醫師組織：已釀60死

2019-06-05 19:06

犯眾怒！ 川普改口稱美英貿易談判不觸及NHS

2019-06-05 18:35

俄羅斯部隊撤出委國？ 川普報假新聞

2019-06-05 17:19

美國總統來訪 英國第一貓懶理貴賓睡大覺

2019-06-05 17:05

首例！ 中國客攜400g豬皮 南韓重罰13萬

2019-06-05 16:14

數萬學童練習數月大會操 卻被金正恩怒斥「創作錯誤」

2019-06-05 15:20

澳洲政府敏感資料外洩 警方大動作搜索媒體

2019-06-05 15:07

怕壞了選情？ 強生拒見好友川普

2019-06-05 14:13

川普訪英 川普寶寶氣球示威遇刺

2019-06-05 14:11

加媒環球郵報： 中國駐加拿大大使月底調離

2019-06-05 13:44

日本查獲走私一噸安毒史上最大宗 逮捕7中國人

2019-06-05 13:39

參議員控美忽視人權 只想賣核武

2019-06-05 13:05
看更多

熱門文章

中國建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

2019-06-05 15:46

成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒！喝瓶裝水比自來水慘

2019-06-06 08:32

中國打貿易戰最具殺傷力武器不是稀土 是磁鐵

2019-06-06 08:22

現在社會「歹年冬厚瘋人」？ 學者：以前人更殘忍

2019-06-05 22:03

史上最貴10大軍機！ F-35才第8 這老爺機身價是它20倍

2019-06-06 11:00

離奇命案！遊多明尼加 3美國人7天內在同一旅館暴斃

2019-06-06 09:58

丹麥候選人撞臉「馬英九」 網笑：怎麼跑來丹麥啦

2019-06-06 11:35

川普向葬儀社租賓士E-Class 租比買還貴

2019-06-05 19:38

中俄聯手開發北極 美官員：中俄對全球構成威脅

2019-06-05 20:32

「這男人有點奇怪」韓女上摩鐵傳訊後被發現裸屍旅館

2019-06-06 12:35

美媒：FedEx錯送華為包裹 因配合川普政府封殺令

2019-06-05 17:41

白宮出招 防大陸打稀土戰

2019-06-06 02:24

金融鐵幕降臨？ 美銀推演美中金融脫鉤情境

2019-06-05 20:58

日經：華為被列黑名單後 已開始向供應鏈砍單

2019-06-06 08:53

犯眾怒！ 川普改口稱美英貿易談判不觸及NHS

2019-06-05 18:35

史上最年輕！21歲女完成環遊世界196國夢想

2019-06-06 10:30

分析師：油金走勢背道而馳 對股市恐是凶兆

2019-06-05 16:59

找中國幫忙 沙烏地阿拉伯大幅提升飛彈計畫

2019-06-06 10:56

野村分析師示警 市場的貪婪與恐懼神似雷曼前夕

2019-06-05 19:11

美議員拋震撼新法！中國在美上市公司若違規處下市三年

2019-06-06 09:30

美國總統來訪 英國第一貓懶理貴賓睡大覺

2019-06-05 17:05

出櫃招惹父母鄉親撻伐 印度短跑女將安危堪虞

2019-06-05 23:28

G2交手 恐架起「金融鐵幕」

2019-06-06 02:24

NASA：直徑逾16公尺小行星掠過地球

2019-06-05 21:53

美9月降息預期 飆至八成

2019-06-06 02:24

影／幸運餅乾顯靈 他靠籤上數字中威力球109億元

2019-06-05 16:30

影／直升機救援遇亂流 吊籃載老婦恐怖旋轉2分鐘

2019-06-05 16:52

【重磅快評】深陷三重危機的德國總理梅克爾

2019-06-06 12:25

荷蘭17歲女孩決定安樂死？友人澄清：不，她絕食過世

2019-06-06 11:04

習近平訪俄會普亭 中俄戰略夥伴關係再升級

2019-06-06 01:06

諾曼第登陸75周年 16國宣言護和平

2019-06-06 01:13

世界領袖與老兵齊聚 記念諾曼第登陸75週年

2019-06-05 23:47

月球表面出現神秘閃光 德國科學家AI望遠鏡窺真相

2019-06-06 14:32

美股道瓊早盤漲逾百點 5月小非農新增就業觸九年新低

2019-06-05 21:45

美聯準會暗示降息 紐時：讓川普拉長貿易戰線

2019-06-06 01:25

寶馬結盟捷豹 攻電動車市場

2019-06-06 02:24

陸稀土行業：要強化稀土產品出口管控 保護珍貴資源

2019-06-05 20:49

中國稀土戰如何解套？美另尋來源 看上非洲供應商

2019-06-06 10:50

歷來首見！美國人看手機/平板首次超過看電視時間

2019-06-06 00:30

供應緊縮 國際油價看漲

2019-06-06 02:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top