日防長致歉 承認陸基神盾系統部署地調查結果有誤

2019-06-06 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本防衛省計劃添購兩座陸基神盾系統(Aegis Ashore)，但部署地點調查結果確出現多處錯誤，可能衝擊部署進度。防衛大臣岩屋毅今早在眾議院安全保障委員會坦承人為疏失並致歉，「對於錯誤可能導致整個調查結果失去信譽和可信度，深表歉意。」

日本政府擬將添購的兩套陸基神盾系統，分別配備在山口縣萩市睦演習場與秋田縣秋田市新屋演習場。岩屋表示，將考慮親赴兩縣說明。

據共同社等報導，防衛省五月向秋田縣當地進行說明時指出，為了尋找新屋演習場的替代方案，已針對東北地區18處國有林等及陸上自衛隊青森縣弘前演習場共計19處地點，但都因為有山體遮擋雷達等問題，被認為「不適宜」部署。不過，防衛省調查中多達9處數字有誤，19個地點中有9處記載仰視山體的角度大於實際數值。防衛省已在秋田縣議會的全員磋商會上作出了說明並致歉。

岩屋在委員會答詢時表示，調查出現錯誤是因為調查人員沒有意識到高度和距離的比例不同，發生人為的計算疏失，將徹底檢討，不許同樣的錯誤再犯。他同時表示，陸基神盾系統部署於新屋演習場的規劃沒有改變。

秋田縣知事佐竹敬久並對此表示十分遺憾。防衛省的調查存在數處錯誤，明顯有損信譽。