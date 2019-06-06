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【重磅快評】深陷三重危機的德國總理梅克爾

2019-06-06 12:25聯合報 主筆室

歐洲議會選舉本來是測試選民滿意的溫度計，執政黨稍微輸一點是常態，德國執政的基民盟選的其實還不算太差，仍然是第一大黨，只是席次略減，比起英國執政的保守黨更跌到第五位，要好得多，可是梅克爾總理危機卻接連而來，甚至可能提前下台。

首先是，德國基民盟過去在歐洲議會中最大政團人民黨內是核心，而歐盟執委會主席人選向來由人民黨指定，換句話說，德國這次推出的人選韋伯，本來應該篤定當選形同「歐洲政府總理」的執委會主席。

但是現在不行了，選舉結果人民黨與歐洲議會的第二大政團社民黨，加起來未過半，代表第三大的政團自民黨發言的法國總統馬克宏，宣稱要傾聽人民的聲音，不能由大黨包辦，言下之意就是不同意德國的人選。

梅克爾對人選沒有說甚麼，可是她的接班人、現任基民盟黨主席卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer），在選後卻聲言繼續支持韋伯，這讓德法直接衝突上，再加上之前卡倫鮑爾提議取消歐洲議會在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的第二會址，惹惱法國，也讓夾在中間協調的梅克爾，左右為難。

這牽涉到梅克爾目前在黨內的地位，自從她去年因地方選舉引咎辭去黨主席，就只是個普通黨員身分，很多人不看好她與卡倫鮑爾的雙頭馬車，認為勢必分歧，歐洲議會選舉證明了這一點。

選後檢討時，有些人指責卡倫鮑爾選戰策略有問題，但支持黨主席的人卻認為這是由於梅克爾政策錯誤的陰影仍在，只要梅克爾仍在，基民盟就很難有新的氣象，梅克爾如果能更早、而不是更晚下臺，基民盟在歐元和能源政策等問題上，能夠快速右轉。然而黨內仍在爭論之際，危機卻在基民盟外爆發。

基民盟相較2014年的大選掉了6.6%，但與其組成大聯盟的社民黨卻僅取得15.8%的支持率，慘跌11.5%，從德國第二大黨變為第三大黨，僅擔任黨主席13個月的社民黨主席納勒斯，在4日被迫辭去黨主席職位。

越來越多的社民黨人認為，做為與基民盟合組大聯盟的小伙伴，無法決定主要政策，卻要為政策失敗負責，喪失了社民黨的政黨特質，難怪選民不斷的流失，誰要繼任黨主席，必須明確表態要不要繼續留在與基民盟共組的大聯盟；黨主席呼聲最高的現任副總理舒爾茲就表示，在下一次大選中，社民黨肯定不會再加入大聯合政府，因為這有違民意。

如果大聯合政府瓦解，或者可能立即重新改選，或者基民盟以「少數政府」繼續執政，無論是哪種情況，梅克爾已經講過，她不會參與下一次大選，換句話說，她的任期都將提前結束，難以維持到2021年。

梅克爾在選後曾經到美國哈佛大學的畢業典禮上發表演說，媒體當時報導的焦點是，她透過不指名道姓的方式，暗批美國總統川普，但其實梅克爾也在反省自己從政的一生，「我常問自己，這是應該要做的、對的事嗎？」她的答案是「不要因為事情可能成功而做，要因為它是對的而做。」這是她的天鵝輓歌，也是梅克爾時代留給我們的真正遺產。

德國總理梅克爾的危機卻接連而來，甚至可能提前下台。（路透）
德國總理梅克爾的危機卻接連而來，甚至可能提前下台。（路透）
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