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成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒！喝瓶裝水比自來水慘

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成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒！喝瓶裝水比自來水慘

2019-06-06 08:32聯合報 記者季晶晶╱即時報導

科學家估計一般成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒。只喝瓶裝水的人一年光此一來源，就能...
科學家估計一般成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒。只喝瓶裝水的人一年光此一來源，就能吞下13萬個塑膠微粒。路透
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衛報報導，根據環境科學與技術（Environmental Science and Technology）期刊刊登的新近研究，科學家估計一般成人每年至少吃下50,000個塑膠微粒，同時也吸入類似數量。

新研究的數據來自過去針對魚、貝類、糖、鹽、啤酒、水和城市空氣，衡量其中塑膠微粒數量的26份調查。由於大部分食物和飲料都還沒有測試過，這項新研究只估算了15%的熱量攝量，所以真正的數字可能高出許多倍。

主導這份研究的加拿大維多利亞大學教授考克斯（Kieran Cox）說：「我們不知道的太多。還有很大的數據缺口尚待填補。」

攝取塑膠微粒會造成什麼樣的健康影響，目前仍屬未知，但這些塑膠微粒可能釋出有毒物質。有些小到可以滲透人體組織，引發免疫反應。

數據比較齊全的是水，瓶裝水裡的塑膠微粒平均比自來水多22倍。只喝瓶裝水的人，光是因為此一來源，一年就可能吞下13萬個塑膠微粒，相較下，自來水僅4000。喝瓶裝水大幅增加吃下去的塑膠微粒數量。

科學家不曉得吸入塑膠微粒之後會發生什麼事，但新研究推測「吸入的大部分微粒都被攝入體內」 ，而非咳出或打噴嚏排出。

考克斯說明，攝取塑膠微粒的健康影響雖未可知，但就數量而言，風險很高。他說，他的研究已經改變了他自己的行為：「我絕對避免塑膠包裝，並嘗試盡可能不喝瓶裝水。」

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