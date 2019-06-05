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習近平抵俄 中俄雙方關係升級 謀求共同抗美？

2019-06-05 23:01聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中國國家主席習近平5日晚間到訪俄羅斯，新華社報導，習近平與俄羅斯總統普亭決定，將兩國關係升級為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」。

在此之前，中國官方定義及中俄簽署的文件，兩國之間的關係是「中俄全面戰略協作夥伴關係」，這次雙方的關係定義多出了習近平專屬的「新時代」3個字。但目前還未知這一「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」的具體內容。

習近平5日前往俄羅斯進行為期3天的國是訪問，是他2013年3月就任國家主席以來，第7次訪問俄羅斯。同時也是他2018年3月連任國家主席以來，首度訪問俄羅斯。

由於近來在中美貿易爭端不斷升級的背景，習近平此時訪問俄羅斯，頗有加緊與俄羅斯既有的關係共同對抗美國的意味。

習近平在訪俄前夕接受俄羅斯媒體採訪時即說，中俄兩國將努力提升經貿合作，並在涉及「彼此核心利益」和「重大關切」問題上，相互堅定支持。大陸學者亦指出，中俄兩國關係一直是新型大國關係的典範，而習近平此訪將進一步密切兩國聯繫。

這次陪同習近平訪俄的黨政官員，包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅、中國國家發改委主任何立峰等重要官員。

中國國家主席習近平(左)5日抵達莫斯科開始對俄羅斯國是訪問。習近平在機場檢閱俄羅...
中國國家主席習近平(左)5日抵達莫斯科開始對俄羅斯國是訪問。習近平在機場檢閱俄羅斯三軍儀仗隊及分列式。( 新華社)
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