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對墨加徵關稅 川普：下周生效 打擊非法移民「入侵」

2019-06-05 21:27世界日報 編譯劉煥彥／綜合4日電

美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社
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川普總統4日在英國表示，他可能無視來自墨西哥、美國企業界及國會共和黨人等三方的壓力，從10日起對所有墨西哥進口貨品加徵5%關稅，以打擊來自墨國的非法移民「入侵」；與此同時，墨國官員正草擬一套方案，準備5日與美方官員在華府開會時提出，說明墨西哥正在遏止前往美國的移民潮，但川普認為可能無法解決問題。

不僅如此，國會共和黨人傳出川普甚至考慮宣布南方邊界又出現新的國家緊急狀態，好讓他未來可以宣布進一步對墨西哥課徵的關稅。

川普在倫敦舉行的記者會上表示，主要來自中美洲的大量移民經由墨西哥進入美國，可能迫使他對墨西哥加徵進口關稅。

打擊非法移民是2016年的川普主要競選政見之一，如今看來仍將是他爭取2020年連任的重心。

川普說，「我們再看看可以做什麼，但我認為實施關稅的機會更大。墨西哥應該加強管控、阻止這股侵略進入我國」；他並提到國會應通過移民法處理非法移民危機，也再度抨擊民主黨人扯後腿。

墨西哥總統歐布拉多(Manuel Lopez Obrador)則在一場記者會上回應說，他對於美墨兩國就關稅與移民問題達成協議很樂觀。

川普經常以情緒性字眼描述非法移民問題，但實際狀況沒這麼簡單。目前在南方邊界被捕的每個月移民數量，確實達到十多年來新高，但仍低於1970年至今的多次高峰。

此外，參院共和黨人4日與白宮律師菲爾賓(Pat Philbin)及司法部官員舉行閉門午餐會後表示，川普政府考慮宣布南方邊界有第二個國家緊急狀況，好讓川普可以進一步加徵墨西哥關稅，若真如此可能加深國會與川普的衝突。

威斯康辛州國會參議員強森(Ron Johnson)在會後提到，政府官員表示目前尚未就此達成結論，「可以說有這個構想了，是很清楚的可能性，但還沒有肯定的答案」。

今年2月川普宣布南方邊界有國家緊急狀況，以繞過國會、動用軍方經費投入邊牆建設；國會3月在民主黨人主導下通過了封殺川普此舉的決議案，但被川普否決，也是他上任後首次動用否決權。

川普移民墨西哥
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