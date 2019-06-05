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中俄聯手開發北極 美官員：中俄對全球構成威脅

2019-06-05 20:32聯合報 記者陳言喬╱即時報導

隨著北極暖化，北極航道的戰略和經濟地位愈來愈重要，圖為船隻通過北冰洋情況。(取自...
隨著北極暖化，北極航道的戰略和經濟地位愈來愈重要，圖為船隻通過北冰洋情況。(取自網路)
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中國國家主席習近平5日抵達俄羅斯進行國是訪問。行前習近平接受俄羅斯主流媒體聯合採訪時表示，將開發利用北極航道為「一帶一路」建設同歐亞經濟聯盟對接合作提供新契機，北極航道有利於加強中俄兩國同相關各方互聯互通和互利共贏。

習近平還說，安全和環保對北極通航至關重要，北極航道將成為中俄雙方合作的下一重點，中方鼓勵中國企業積極參與，為航道商業化運作和當地經濟社會發展作出實實在在的貢獻。

北極航道就是穿越北極圈的海運通道，2018年初，中共公布「冰上絲綢之路」計畫，希望利用這條快捷的通道連接北美、東亞和西歐三大經濟區域。

北極亦是俄羅斯與美國的接壤之地，除地理位置重要，礦產資源也豐富，美俄兩國在爭奪北極資源角逐已久。習近平此次明確表態，代表中共決定與俄羅斯合作加入爭奪北極戰局。

北極航道是由兩條航道構成：一是俄羅斯西伯利亞沿岸的「東北航道」，二是加拿大沿岸的「西北航道」。

北極航道近年陸續受到重視主要是隨著全球氣候變暖，北極冰層融化，才有北極航線的開通。但開通的季節僅限於夏季三至五個月北極冰層融化的時間。北極航道因距離短，可望成為連接大西洋和太平洋的「新紐帶」和「 高速路」。一旦北極航線啟用，北極沿岸港口地區將興起新的物資轉運中心，將帶來世界海上貿易重心的轉移，對地區和國際局勢產生深遠影響。

目前在環球海上航行中，只能通過巴拿馬運河或蘇伊士運河連接太平洋和大西洋，甚至需繞道非洲南部好望角，但若通行北極航道，可望縮短一周至十天左右航程，帶來巨大的經濟利益。此外，北極航道還可減輕麻六甲海峽、蘇伊士運河日益嚴重的擁堵，並能避開索馬里亞海盜的威脅。

不過，北極航道的開發仍有部分困難待克服，一是自然環境惡劣短期內不具備商業上的可行性。且浮冰和可怕的冰山也具危險性將迫使船隻須以更慢的速度航行甚至繞道。這也是習近平所說，鼓勵中國企業積極參與，為航道商業化做出貢獻。

二是，主權的爭議。數十年來，各國對北極航道的爭議很激烈。俄羅斯與加拿大，都將北極航道視為國內交通線，而其他國家則一直堅持國際通行權利。俄羅斯要求過往船隻事先取得許可，強制使用俄羅斯破冰和導航服務，收取高額費用，引起其他國家的不滿。

俄羅斯希望這條北極航道在夏季時能成為蘇伊士運河有力的競爭對手，但西方專家一直不看好北極航道能與傳統航線一爭高下，不過在習近平表態後，中國支持俄羅斯並將積極參與北極航道，讓俄羅斯有了定心丸，兩國將聯手開發航路，並共同開發北極，占據有利位置。

西方國家不樂見中俄合作開發北極，美國國務卿龐培歐5月6日在芬蘭的北極理事會上已表達中俄聯手在北極投資的擔憂。華盛頓郵報3月曾報導，川普政府即將推出的北極防務戰略將側重於同中國的競爭。美國情報官員還稱，俄中加強關係將對全球形成威脅，美國的北極新戰略可能會把在南海對付中國的作法搬到北極。

經由北極航道會比經由傳統的蘇伊士運河大幅減少時間和金錢。(取自網路)
經由北極航道會比經由傳統的蘇伊士運河大幅減少時間和金錢。(取自網路)
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隨著北極暖化，北極航道的戰略和經濟地位愈來愈重要，圖為船隻通過北冰洋情況。(取自...
隨著北極暖化，北極航道的戰略和經濟地位愈來愈重要，圖為船隻通過北冰洋情況。(取自網路)
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隨著北極暖化，北極航道的戰略和經濟地位愈來愈重要，圖為船隻通過北冰洋情況。(取自...
隨著北極暖化，北極航道的戰略和經濟地位愈來愈重要，圖為船隻通過北冰洋情況。(取自網路)
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北極俄羅斯習近平
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