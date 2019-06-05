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俄羅斯部隊撤出委國？ 川普報假新聞

2019-06-05 17:19台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社
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「俄國軍隊從來沒有撤出委內瑞拉！」針對美國總統川普近日推文說俄國特種部隊撤出委內瑞拉，俄國克里姆林宮4日表示根本沒有這回事，「不知道川普為什麼會這麼想。」外媒分析，如果俄軍真的撤出，這會對現有的馬杜羅政府在外交上造成很大挫敗，讓親西方的反對派瓜伊多有機可趁，因此俄國一定要馬上澄清。

委、俄雙方關係依舊

根據《歐洲新聞網》報導，川普在3日發推文稱，俄國已經將大部分駐守委內瑞拉的特種部隊撤離。克里姆林宮的發言人佩斯科夫受訪時駁斥，川普根本沒有跟俄國聯絡，他可能只是從某些媒體聽到一些消息就大肆宣揚，俄國的特種部隊還駐守在委內瑞拉境內，而且委、俄雙方在經濟上依舊緊密連結。

《歐洲新聞網》提到，川普的推文新聞來源為《華盛頓郵報》1篇2日的報導，該報導提到俄國知名國防企業Rostec將大部分該國派駐在委國的軍事科技專家調走，委國境內只剩下10幾名該企業員工，而且據稱新聞來源是跟俄國國防部很親近的人所爆料。

報導過度誇大

不過該公司隨即澄清，該報導過度誇大人員調離的人數，他們長年固定都有一定人數派駐在委內瑞拉，只是最近有一批軍事專家到委國執行臨時的硬體修復任務，雖然任務完成後他們要返回俄國，但之後也會持續跟委國政府在國防工業上合作。

根據《每週新聞網》提到，雖然委國馬杜羅、瓜伊多雙方近日有展開談判，不過如果俄國沒有及時澄清川普的推文，對於馬杜羅政權會是很大的傷害，也會讓瓜伊多陣營有機可趁。在雙方背後都有強權支持，美國甚至想干預委國政爭的情況下，內戰短時間可能難以平息。

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