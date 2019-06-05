親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

最新民調出爐！蔡英文在高雄領先韓國瑜

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

數萬學童練習數月大會操 卻被金正恩怒斥「創作錯誤」

2019-06-05 15:20世界日報 編譯中心／綜合4日電

分析家認為金正恩（圖）連如何植樹這類小事都有意見，因此他批評大會操表演並非不尋常...
分析家認為金正恩（圖）連如何植樹這類小事都有意見，因此他批評大會操表演並非不尋常。 法新社
分享

數以萬計表演者3日參加在平壤舉行的萬人大會操，但親臨現場觀賞的北韓領導人金正恩卻在演出結束後批評創作表演內容的人員「創作風格錯誤」、「工作態度不負責任」。

這場名為「人民的國家」大型團體操與藝術演出，動員數萬人練習了幾個月，表演者多半是學生和學童，演出內容包括體操、特技、排字等等，透過動作整齊劃一的表演，描繪著韓國歷史場景和現代生活樣貌。

北韓官方朝中社報導，金正恩在妻子李雪主及妹妹金與正陪同下，到現場觀賞演出。今年2月金正恩和美國總統川普的「川金二會」不歡而散後，金與正將近兩個月沒有公開露面，部分南韓媒體還討論她是否已失勢。但她3日坐在金正恩妻子李雪主旁邊一起看演出，顯示金與正地位仍然穩固。

不過，朝中社報導，演出結束後，金正恩召集了表演節目的創作者，嚴厲批評他們的創作作風和工作態度。金正恩說，文藝部門創作家和藝術家在社會主義文化建設中肩負的任務非常重要，應該正確執行黨的革命文藝政策。

法新社說，目前還不確定金正恩為何不滿。BBC報導，分析家說，金正恩連如何植樹這類小事都有意見，因此他批評大會操表演並非不尋常。「人民的國家」預計演出五個月，至10月底為止。在金正恩指示後，演出內容可能修改。

觀察家密切注意北韓這項藝術表演，以一窺平壤當局關注事務優先順序的線索，例如聚焦在經濟活動、軍事進展等。法新社指出，去年的類似表演中，有一段是關於金正恩和南韓總統文在寅的板門店峰會，但這段內容今年已經刪除。

傳北韓外交官金赫哲還活著

此外，川金二會破局後，近日傳出北韓領導人金正恩進行大規模整肅，下令處決多名高官，包括對美特別代表金赫哲等，就連備受器重的胞妹金與正也疑似遭到冷處理，但金與正3日再度現身，引發外界廣泛關注。此外，據CNN報導，消息人士透露，金赫哲也還活著，尚未被處決。

南韓智庫世宗研究所的分析師鄭相昌（Cheong Seong-chang）表示，若金與正因峰會破局後受到處分，那就不會在4月的北韓最高人民會議上出現。至於據傳已遭到處決的對美特別代表金赫哲，美國有線電視新聞網（CNN）採訪的一名消息人士稱，「他尚未被處決，但可能面臨極重的懲處」。

南韓政府和媒體在追蹤北韓高官發展方面相當困難，因為平壤當局嚴格控管有關訊息。雖然北韓也曾處罰高官以替重大的政治失誤贖罪，但專家們對近期的報導感到懷疑，稱除非金正恩放棄與美國談判，否則此類極端懲罰的做法不太可能發生。

金正恩怒斥萬人大會操創作錯誤。 美聯社
金正恩怒斥萬人大會操創作錯誤。 美聯社
分享

金正恩北韓金與正
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

首例！ 中國客攜400g豬皮 南韓重罰13萬

2019-06-05 16:14

澳洲政府敏感資料外洩 警方大動作搜索媒體

2019-06-05 15:07

怕壞了選情？ 強生拒見好友川普

2019-06-05 14:13

川普訪英 川普寶寶氣球示威遇刺

2019-06-05 14:11

加媒環球郵報： 中國駐加拿大大使月底調離

2019-06-05 13:44

日本查獲走私一噸安毒史上最大宗 逮捕7中國人

2019-06-05 13:39

參議員控美忽視人權 只想賣核武

2019-06-05 13:05

美國增關稅威脅下 墨西哥大舉拘捕無證移民

2019-06-05 12:17

英保守黨黨魁候選人強生：脫歐若延遲 本黨將「滅絕」

2019-06-05 12:09

78%都是假的？令真相死亡的四種政客話術

2019-06-05 10:44

強生冷落好友川普！拒絕與他見面 唯恐壞了選情

2019-06-05 10:35

川普寶寶遇刺！ 川普護花使者用利刃戳破

2019-06-05 08:23

金正恩觀賞後怒了 斥萬人操表演創作錯誤

2019-06-05 00:25

蘇丹軍事血腥鎮壓35死 國際強烈譴責

2019-06-05 00:21

牽制大陸… 美日組隊 強化太空、網路優勢

2019-06-05 00:17

英示威群眾酸川普 嬰兒氣球升空

2019-06-05 00:14

英國群眾抗議川普 出動金馬桶

2019-06-04 23:18

這個國家的總統要這位市長專心做好市政

2019-06-04 23:06

川普梅伊記者會 川普批英國工黨黨魁「很壞」

2019-06-04 23:06

川普爆：英國工黨黨魁求見被他拒絕

2019-06-04 22:44

抗議川普訪英 「嬰兒氣球」再度升空

2019-06-04 21:34

陸旅遊警示發出不久 一中國公民在美國遇害

2019-06-04 20:24

準備送勞改？ 金正恩飆罵藝術創作錯誤又不負責任

2019-06-04 20:17

川普不跟梅伊獨會 卻單獨約見這位大臣

2019-06-04 19:45

澳洲槍擊案釀4死犯案男子遭逮 澳國總理：非恐怖攻擊

2019-06-04 18:24

川普見梅伊聊脫歐後美英貿易 誓言達「非常實質」協議

2019-06-04 18:14

防中國南海擴張 美售偵查無人機

2019-06-04 17:49

杜特蒂自稱曾是同性戀被前妻「治癒」 各界痛批

2019-06-04 16:40

終極冷落？ 川普不跟梅伊單獨會談

2019-06-04 15:58

川普欽羨英王室派場 深受蘇格蘭裔母親影響

2019-06-04 15:34

破除降職、勞改傳言 金與正、金英哲陪金正恩看表演

2019-06-04 15:06

蘇丹武力驅離示威者 35死數百傷

2019-06-04 15:05

防堵中國伸手南太 澳洲金援索羅門1.7億

2019-06-04 15:04

泰國明選新總理 巴育連任機會大

2019-06-04 15:04

阿桑吉瑞典涉性侵 檢方盼引渡遭駁回

2019-06-04 15:04

抗議川普新招 倫敦塔橋投影馬侃號、歐巴馬

2019-06-04 14:45

川普訪英出糗 認不出送女王的禮物

2019-06-04 14:43

影／川普訪英首日：王室國宴款待 場外抗議不斷

2019-06-04 14:10

日川崎殺人案屆滿一週 獻花人潮至今未中斷

2019-06-04 13:41
看更多

熱門文章

地表最強老爸！女兒遭鯊攻擊 前陸戰隊爸猛K五拳擊退

2019-06-05 08:21

「深藏不露」正妹牙醫爆紅 網友直呼：醫師我牙齒痛痛

2019-06-04 18:55

罵美言論突然銳減 為申請美簽...陸網友閉嘴忍耐

2019-06-05 10:00

金融時報：台灣壽險業太會買 對美債市場構成一大威脅

2019-06-04 17:55

Fed可能降息 貿戰現緩解 道瓊指數大漲512點

2019-06-05 05:00

美中貿易戰持久成為常態 台灣成為明顯輸家

2019-06-05 07:36

他從家裡抽屜挖出一枚中世紀西洋棋 身價上千萬

2019-06-05 13:20

彭博：美、陸股這回打平手 川普無法再幸災樂禍

2019-06-04 16:44

防中國南海擴張 美售偵查無人機

2019-06-04 17:49

路透：鴻海裁美印地安納廠155名員工 轉至墨西哥生產

2019-06-05 07:58

金正恩觀賞後怒了 斥萬人操表演創作錯誤

2019-06-05 00:25

Fed主席鮑爾暗示必要時將降息

2019-06-04 22:14

英國群眾抗議川普 出動金馬桶

2019-06-04 23:18

川普貿易戰的下一個攻擊目標？ 美大學陸生簽證受限制

2019-06-04 20:25

川普不跟梅伊獨會 卻單獨約見這位大臣

2019-06-04 19:45

氣候常態亂套 熱帶澳洲竟下雪

2019-06-04 19:09

美中談判陷僵局…隔空叫罵

2019-06-05 00:11

川普寶寶遇刺！ 川普護花使者用利刃戳破

2019-06-05 08:23

陸旅遊警示發出不久 一中國公民在美國遇害

2019-06-04 20:24

日本福岡發生車禍 高齡駕駛高速逆向釀2死6傷

2019-06-04 23:25

中國建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

2019-06-05 15:46

京都向外國遊客發送禮物 拜託別亂摸藝伎

2019-06-04 18:57

鮑爾露口風 不排除降息

2019-06-05 00:18

杜特蒂自稱曾是同性戀被前妻「治癒」 各界痛批

2019-06-04 16:40

大媽地鐵搶小女孩座位 紐約婦怒飆：妳玩我女兒 強力推倒趕走

2019-06-05 13:04

美國總統川普訪英 哈利疑似刻意迴避遭人質疑

2019-06-04 16:44

澳洲槍擊案釀4死犯案男子遭逮 澳國總理：非恐怖攻擊

2019-06-04 18:24

前索羅斯操盤手：Fed利率可能降到零 可買黃金

2019-06-04 22:43

這個國家的總統要這位市長專心做好市政

2019-06-04 23:06

中國把蘋果當成貿易戰目標？ 庫克：應該不會

2019-06-05 07:57

科學家警告：聖母峰遭汙染 雪的顏色變深且正在融化

2019-06-05 14:57

陸商務部：美方「吃虧」論 完全站不住腳

2019-06-04 21:15

告別用收養代替結婚！日本這三黨共推婚姻平權法案

2019-06-04 16:59

太紅錯了嗎？熊本熊與奧運合作卡關 奧會這2原因拒絕

2019-06-04 18:04

Fed不排除降息 美股道瓊早盤躍漲逾300點

2019-06-04 22:56

鮑爾對降息改持開放態度美股狂歡 道瓊勁漲512點

2019-06-05 06:55

墨西哥反制川普 擬報復

2019-06-05 00:12

強生冷落好友川普！拒絕與他見面 唯恐壞了選情

2019-06-05 10:35

川普梅伊記者會 川普批英國工黨黨魁「很壞」

2019-06-04 23:06

貿易戰升級後 陸以縱向壟斷首對長安福特開罰7.36億

2019-06-05 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top