數萬學童練習數月大會操 卻被金正恩怒斥「創作錯誤」

2019-06-05 15:20 世界日報 編譯中心／綜合4日電



分析家認為金正恩（圖）連如何植樹這類小事都有意見，因此他批評大會操表演並非不尋常。 法新社 分享 facebook

數以萬計表演者3日參加在平壤舉行的萬人大會操，但親臨現場觀賞的北韓領導人金正恩卻在演出結束後批評創作表演內容的人員「創作風格錯誤」、「工作態度不負責任」。

這場名為「人民的國家」大型團體操與藝術演出，動員數萬人練習了幾個月，表演者多半是學生和學童，演出內容包括體操、特技、排字等等，透過動作整齊劃一的表演，描繪著韓國歷史場景和現代生活樣貌。

北韓官方朝中社報導，金正恩在妻子李雪主及妹妹金與正陪同下，到現場觀賞演出。今年2月金正恩和美國總統川普的「川金二會」不歡而散後，金與正將近兩個月沒有公開露面，部分南韓媒體還討論她是否已失勢。但她3日坐在金正恩妻子李雪主旁邊一起看演出，顯示金與正地位仍然穩固。

不過，朝中社報導，演出結束後，金正恩召集了表演節目的創作者，嚴厲批評他們的創作作風和工作態度。金正恩說，文藝部門創作家和藝術家在社會主義文化建設中肩負的任務非常重要，應該正確執行黨的革命文藝政策。

法新社說，目前還不確定金正恩為何不滿。BBC報導，分析家說，金正恩連如何植樹這類小事都有意見，因此他批評大會操表演並非不尋常。「人民的國家」預計演出五個月，至10月底為止。在金正恩指示後，演出內容可能修改。

觀察家密切注意北韓這項藝術表演，以一窺平壤當局關注事務優先順序的線索，例如聚焦在經濟活動、軍事進展等。法新社指出，去年的類似表演中，有一段是關於金正恩和南韓總統文在寅的板門店峰會，但這段內容今年已經刪除。

傳北韓外交官金赫哲還活著

此外，川金二會破局後，近日傳出北韓領導人金正恩進行大規模整肅，下令處決多名高官，包括對美特別代表金赫哲等，就連備受器重的胞妹金與正也疑似遭到冷處理，但金與正3日再度現身，引發外界廣泛關注。此外，據CNN報導，消息人士透露，金赫哲也還活著，尚未被處決。

南韓智庫世宗研究所的分析師鄭相昌（Cheong Seong-chang）表示，若金與正因峰會破局後受到處分，那就不會在4月的北韓最高人民會議上出現。至於據傳已遭到處決的對美特別代表金赫哲，美國有線電視新聞網（CNN）採訪的一名消息人士稱，「他尚未被處決，但可能面臨極重的懲處」。

南韓政府和媒體在追蹤北韓高官發展方面相當困難，因為平壤當局嚴格控管有關訊息。雖然北韓也曾處罰高官以替重大的政治失誤贖罪，但專家們對近期的報導感到懷疑，稱除非金正恩放棄與美國談判，否則此類極端懲罰的做法不太可能發生。