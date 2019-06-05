蘇丹交權談判破裂 軍方：9個月內大選

2019-06-05 15:20 世界日報 編譯中心／綜合4日電



蘇丹安全部隊3日在首都喀土木涉嫌發射實彈驅散於軍方總部外靜坐的示威群眾，親示威者組織「蘇丹醫生中央委員會」表示，鎮壓最少造成35死。過渡軍事委員會領導人柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）4日宣布取消之前與反對派聯盟達成的權力過渡協議，並會在9個月內舉行大選。不過有反對派認為時間倉卒，不能讓在前總統巴席爾時代受盡打壓的政黨準備競選。

蘇丹總統巴席爾4月在軍事政變中下台，軍方其後成立過渡軍事委員會接掌政權，但示威者要求軍方交還權力予文人過渡政府。儘管反對派聯盟「自由宣言和變革力量」（DFCF）早前與過渡軍事委員達成3年過渡期協議，但就由軍方還是文人領導國家過渡，雙方上周談判破裂。DFCF4日反對柏罕的建議，有示威領袖呼籲民眾參與全民抗命運動，推翻過渡軍事委員會。

蘇丹民眾過去數月來持續抗議，先是要求鐵腕統治長達卅年的總統巴席爾下台。軍方四月罷黜巴席爾，並成立過渡軍事委員會，同意三年過渡期以將政權交給文人政府，並和抗議陣營商討組織過渡政府的協議。但在3日的流血衝突後，軍方四4日指控抗議陣營拖延談判，意圖排擠其他勢力加入過渡政府，必須為流血衝突負責。

軍方並宣布取消和抗議陣營達成的協議，表示將自行組成過渡政府，9個月內將在國際監督下舉行大選。

美聯社和法新社引述目擊者和當地醫院消息人士報導，喀土木軍方總部外3日發生的血腥鎮壓造成至少35人喪命、數百人受傷，引發國際強烈譴責。美國形容這是「殘酷」鎮壓抗議群眾。聯合國秘書長古特瑞斯譴責這是對抗議群眾過度使用武力，並要求獨立調查。

路透和美國有線電視新聞網（CNN）報導，在社群媒體流傳的現場畫面顯示，蘇丹民眾竄逃且街上一團亂，並可聽到陣陣槍響。

與反對派有關的醫師團體表示，至少35人在鎮壓中「遇難」，還有數百人受傷。傷亡人數料將攀升。主要抗議團體「蘇丹專業人員協會」指控軍方鎮壓行動形同「血腥屠殺」。他們表示不會退縮，將發起罷工和遊行升高抗爭。

軍方則否認屠殺示威者，發言人說，安全部隊是在追捕「不法之徒」，這群人逃到示威者抗議現場製造混亂。