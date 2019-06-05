參議員控美忽視人權 只想賣核武
為了討好中東盟友卻忽視人權！美國參議員肯恩4日表示，川普政府早在華郵記者卡紹吉被沙烏地阿拉伯政府謀殺後16天就提供核武機密給他們，根本忽視追究兇手。不過外媒分析，伊朗若成功發展核武，對美國跟沙國都會產生威脅的情況下，人權的問題只好擺在一旁。
根據《半島電視台》報導，肯恩表示，美國能源部在卡紹吉被殺的16天之後，就對沙國提供810項有關核能措施的方案，這些方案可以讓沙國建構完整的核能發展事前預備計畫，其中並沒有包括敏感的反應爐運送問題。
「為了利益就可以讓沙國政府為所欲為嗎？」肯恩接受《半島》記者訪問時感嘆，從葉門戰爭、卡紹吉事件到美國對沙國軍購，川普政府對於沙國不良的人權紀錄一直是置之不理，更多的異議人士被該國政府處決或秘密謀殺，川普始終不打算制裁沙國。
他提到，能源部當初提供國會的資料也沒有說清楚，他們什麼時候開始對沙國輸出核能計畫，因為怕報出來會引發爭議。沙國先前曾宣布，將在2020年前設置2個核子反應爐，因此美、俄、中、南韓這些有核能技術的國家都想做這筆生意，但外接始終質疑沙國發展核能的目的，不單是能源。
《路透社》提到，自川普退出《伊朗核協議》後，伊朗發展核武的態度也益發強烈，如果伊朗發展核武成功，對於美國的中東駐軍跟盟友沙烏地都會產生威脅。沙國王儲薩勒曼雖宣稱不會發展核武，但如果伊朗有發展核武，它們也會「盡快跟上腳步」。這也讓外界擔憂中東可能陷入核武軍備競賽的泥沼。
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