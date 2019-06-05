參議員控美忽視人權 只想賣核武

2019-06-05 13:05 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



為了討好中東盟友卻忽視人權！美國參議員肯恩4日表示，川普政府早在華郵記者卡紹吉被沙烏地阿拉伯政府謀殺後16天就提供核武機密給他們，根本忽視追究兇手。不過外媒分析，伊朗若成功發展核武，對美國跟沙國都會產生威脅的情況下，人權的問題只好擺在一旁。

根據《半島電視台》報導，肯恩表示，美國能源部在卡紹吉被殺的16天之後，就對沙國提供810項有關核能措施的方案，這些方案可以讓沙國建構完整的核能發展事前預備計畫，其中並沒有包括敏感的反應爐運送問題。

「為了利益就可以讓沙國政府為所欲為嗎？」肯恩接受《半島》記者訪問時感嘆，從葉門戰爭、卡紹吉事件到美國對沙國軍購，川普政府對於沙國不良的人權紀錄一直是置之不理，更多的異議人士被該國政府處決或秘密謀殺，川普始終不打算制裁沙國。

他提到，能源部當初提供國會的資料也沒有說清楚，他們什麼時候開始對沙國輸出核能計畫，因為怕報出來會引發爭議。沙國先前曾宣布，將在2020年前設置2個核子反應爐，因此美、俄、中、南韓這些有核能技術的國家都想做這筆生意，但外接始終質疑沙國發展核能的目的，不單是能源。

《路透社》提到，自川普退出《伊朗核協議》後，伊朗發展核武的態度也益發強烈，如果伊朗發展核武成功，對於美國的中東駐軍跟盟友沙烏地都會產生威脅。沙國王儲薩勒曼雖宣稱不會發展核武，但如果伊朗有發展核武，它們也會「盡快跟上腳步」。這也讓外界擔憂中東可能陷入核武軍備競賽的泥沼。

美國參議員肯恩爆料，川普政府在華郵記者卡舒吉被沙烏地阿拉伯謀殺後不久就提供該國核能技術，漠視人權。（Photo by Wikimedia Commons） 分享 facebook

【更多精采內容，詳見 】