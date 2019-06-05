怕壞了選情？ 強生拒見好友川普

2019-06-05 14:13 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 胡夢瑋 ／綜合報導



英國前外交大臣強生冷落川普，在川普訪問英國期間拒絕與他見面。圖為強生資料照。 路透 分享 facebook

Business Insider報導，上周川普公開支持英國前外交大臣強生（Boris Johnson）接任英國首相位子，說強生為「朋友」，並說強生為英國首相最佳人選。不過，在川普訪問英國期間，強生拒絕與川普見面，明顯冷落他。

3日，川普與強生透過電話要求見面，遭強生拒絕。強生表示4日已計畫在國會發表保守黨黨魁競選演說，他要做準備，以爭取保守黨內溫和派的支持，不過強生也表示，期待之後可以再另安排見面。

根據ITV新聞，強生辦公室表示，拒絕理由是為了聚焦在保守黨黨魁選舉，顯示他多麼重視爭取首相大位。

最新公布的民調顯示，川普在英國選民中很不受歡迎，YouGov民調顯示，只有13%的英國選民相信川普是名好總統。華盛頓郵報之前報導，川普在英國人氣差，他挺誰可能誰倒楣。強生可能有此顧慮，才會冷落川普。

強生4日在國會的競選演說中警告保守黨，若10月31日脫歐沒有成功，保守黨將「滅絕」。強生表示「我們正面臨生存危機，如果沒有履行脫歐，我們不會被原諒」。

保守黨希望加速選出黨魁過程，將候選人門檻提高。隨後，保守黨副主席科維立（James Cleverly）及國會議員馬特豪斯（Kit Malthouse）兩位候選人退出，現在剩下11名候選人將競選。

保守黨首度競選演說私下在國會舉行，四位候選人包括內政大臣賈韋德（Sajid Javid）、國際發展大臣斯圖爾特（Rory Stewart）、強生及國會議員李德森（Andrea Leadsom）發表競選演說。

會議發起人、下議會議員摩根（Nicky Morgan）表示，賈偉德很負責任、斯圖爾特直言、強生較壓抑、李德森較樂觀。候選人被問到是否針對國會阻擋他們而停止脫歐計畫，四位皆反對。四位候選人也一致反對與法拉吉（Nigel Farage）的脫歐黨同盟。

保守黨規定，任何角逐保守黨領袖候選人，都需要有八名下議會議員提名支持，提名將在6月10日截止。保守黨議員會舉行一系列投票，把人選剔除到只剩兩人。接著全國保守黨員將有一個月時間，從6月22日至7月22日由郵政選票方式，選出英國首相。這將會是保守黨第一次以這種方式選出英國首相。