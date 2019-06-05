英保守黨黨魁候選人強生：脫歐若延遲 本黨將「滅絕」

2019-06-05 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國保守黨黨魁候選人、前外交大臣強生（Boris Johnson）4日警告保守黨，若10月31日脫歐沒有成功，保守黨將「滅絕」。

強生在保守黨會議上對同黨議員發表競選演說，他表示，「我們正面臨生存危機，如果沒有履行脫歐，我們不會被原諒」。強生為了這場競選演說，婉拒與正在英國訪問的美國總統川普會面。

保守黨希望加速選出領袖過程，將候選人門檻提高。隨後，保守黨副主席科維立（James Cleverly）及國會議員馬特豪斯（Kit Malthouse）兩位候選人退出，現在剩下11名候選人將競選。

保守黨的首度競選演說私下在國會舉行，四位候選人包括內政大臣賈韋德（Sajid Javid）、國際發展大臣斯圖爾特（Rory Stewart）、前外交大臣強生，及國會議員李德森（Andrea Leadsom）發表競選演說。

會議發起人、下議會議員摩根（Nicky Morgan）表示，賈偉德很負責任、斯圖爾特直言、強生較壓抑、李德森較樂觀。候選人被問到是否針對國會阻擋他們而停止脫歐計畫，四位皆反對。四位候選人也一致反對與法拉吉（Nigel Farage）的脫歐黨同盟。

保守黨規定，任何角逐保守黨黨魁候選人，都需要有八名下議會議員提名支持，提名將在6月10日截止。保守黨議員會舉行一系列投票，把人選剔除到只剩兩人。接著全國保守黨員將有一個月時間，從6月22日至7月22日由郵政選票方式，選出英國首相。