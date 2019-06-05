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美國增關稅威脅下 墨西哥大舉拘捕無證移民

2019-06-05 12:17世界日報 編譯陳韻涵／綜合4日電

迫於美國增加關稅的威脅，墨西哥已大舉拘捕並遣返非法移民，但部分共和黨國會議員仍樂觀看待關稅問題，認為川普向來「愛玩火」，可能不會真的加稅。

墨西哥政府數據顯示，邊境官員4月留置近1萬5000位移民，較3月的9000人還多，5月迄今已拘留逾2萬人；美國聯邦海關和邊境保護局(CBP)現拘留8萬人，4月有逾10萬人抵達，相當驚人。

川普10日將對墨西哥商品加徵5%關稅，盼促墨西哥當局遏止大多來自中美洲、跨越美墨邊境入美的非法移民洪流；若美方認為墨西哥阻止非法移民的成效不彰，將逐步調漲關稅。

墨西哥外交部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)4日反駁美方指墨西哥無所作為的說法，稱若無墨方的努力，今年會有逾25萬移民進入美國。

假設美國要求墨西哥當局接收所有中美洲庇護申請者，墨西哥不會接受；部分官員透露，這會讓墨西哥變成「安全的第三國家」，接納所有原向美國申請庇護者。

厄伯拉特月初率團訪美磋商關稅，他說：「美方還沒向我提議，但這不會被接受，他們心知肚明。」

自1月以來，墨西哥當局大舉拘捕並遣返非法移民，約67%移民過去兩個月遭遣返，同比去年增加，但仍無法阻止主要來自瓜地馬拉和宏都拉斯的非法移民赴美。

正在華府磋商的厄伯拉特4日推文寫道，「我可以從華盛頓說明，我們與內閣成員、私立智庫和專家會談有所成果，我們辛苦達成共識，可行且值得期待，有80/20的機會能做到。」

墨西哥官員說，加稅可能導致逆火，影響地區經濟。

路易斯安納州聯邦參議員約翰甘迺迪(John Kennedy，共和黨)形容關稅是個錯誤，不認為川普真的會這麼做，總統「以玩火聞名，而非拔插銷的手榴彈；這影響美國經濟，我不認為總統會實施關稅。」

墨西哥已加強在邊界攔檢，以減少無證移民湧入。圖為智利出生的五個月大海地移民，在墨...
墨西哥已加強在邊界攔檢，以減少無證移民湧入。圖為智利出生的五個月大海地移民，在墨西哥一座拘留中心等待庇護案的審理結果。 (美聯社)
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