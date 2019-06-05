川普寶寶遇刺！ 川普護花使者用利刃戳破

2019-06-05 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



為抗議川普訪問英國而升起的「川普寶寶」氣球，4日被一名支持川普民眾刺破。

照顧氣球民眾表示，一名女性在下議院外接近示威民眾，並從其中一個迷你川普寶寶氣球背後用尖銳物品刺下。警方隨後將這名女性帶開，倫敦市警察表示，該女性因持有尖銳物品而被逮補。

在國會廣場另一端，一名川普支持者意外被打到頭。影片顯示一群示威民眾對著該名男子高喊「納粹敗類」，接著就看到他被一飲料罐砸中頭部。

倫敦市長卡恩（Sadiq Khan）領銜的大倫敦政府，允許示威民眾在川普拜訪英國時，升起川普寶寶氣球。

4日當地早上9點，示威民眾在議會廣場升起20呎（約610公分）高的川普寶寶氣球，接著也充起較小的川普寶寶氣球。川普當日在拜訪英國首相梅伊時，必須繞過川普寶寶才能抵達白廳。

川普寶寶氣球發起人之一維克史黛芙（Anna Vickerstaff）說，氣球見證英國偉大政治歷史，向川普及他的仇恨政策傳達一個很明確的訓息：我們不歡迎他。