川普寶寶遇刺！ 川普護花使者用利刃戳破
為抗議川普訪問英國而升起的「川普寶寶」氣球，4日被一名支持川普民眾刺破。
照顧氣球民眾表示，一名女性在下議院外接近示威民眾，並從其中一個迷你川普寶寶氣球背後用尖銳物品刺下。警方隨後將這名女性帶開，倫敦市警察表示，該女性因持有尖銳物品而被逮補。
在國會廣場另一端，一名川普支持者意外被打到頭。影片顯示一群示威民眾對著該名男子高喊「納粹敗類」，接著就看到他被一飲料罐砸中頭部。
倫敦市長卡恩（Sadiq Khan）領銜的大倫敦政府，允許示威民眾在川普拜訪英國時，升起川普寶寶氣球。
4日當地早上9點，示威民眾在議會廣場升起20呎（約610公分）高的川普寶寶氣球，接著也充起較小的川普寶寶氣球。川普當日在拜訪英國首相梅伊時，必須繞過川普寶寶才能抵達白廳。
川普寶寶氣球發起人之一維克史黛芙（Anna Vickerstaff）說，氣球見證英國偉大政治歷史，向川普及他的仇恨政策傳達一個很明確的訓息：我們不歡迎他。
許多示威民眾也和坐在金馬桶上推特中的機器人川普合照。該機器人重複說著川普名言「沒有勾結俄國」、「都是假新聞」。機器人訂製人利瑟姆（Don Lessem）表示，該機器人約16呎高，和川普的自負一樣高。
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