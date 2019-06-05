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川普寶寶遇刺！ 川普護花使者用利刃戳破

2019-06-05 08:23聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

為抗議川普訪問英國而升起的「川普寶寶」氣球，4日被一名支持川普民眾刺破。

照顧氣球民眾表示，一名女性在下議院外接近示威民眾，並從其中一個迷你川普寶寶氣球背後用尖銳物品刺下。警方隨後將這名女性帶開，倫敦市警察表示，該女性因持有尖銳物品而被逮補。

在國會廣場另一端，一名川普支持者意外被打到頭。影片顯示一群示威民眾對著該名男子高喊「納粹敗類」，接著就看到他被一飲料罐砸中頭部。

倫敦市長卡恩（Sadiq Khan）領銜的大倫敦政府，允許示威民眾在川普拜訪英國時，升起川普寶寶氣球。

4日當地早上9點，示威民眾在議會廣場升起20呎（約610公分）高的川普寶寶氣球，接著也充起較小的川普寶寶氣球。川普當日在拜訪英國首相梅伊時，必須繞過川普寶寶才能抵達白廳。

川普寶寶氣球發起人之一維克史黛芙（Anna Vickerstaff）說，氣球見證英國偉大政治歷史，向川普及他的仇恨政策傳達一個很明確的訓息：我們不歡迎他。

許多示威民眾也和坐在金馬桶上推特中的機器人川普合照。該機器人重複說著川普名言「沒有勾結俄國」、「都是假新聞」。機器人訂製人利瑟姆（Don Lessem）表示，該機器人約16呎高，和川普的自負一樣高。

反川普民眾，在英國訪問英國時，在國會廣場升起六呎高的川普寶寶氣球。歐新社
反川普民眾，在英國訪問英國時，在國會廣場升起六呎高的川普寶寶氣球。歐新社
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反川普民眾訂製川普機器人出現在示威人群中。該機器人蹲在金馬捅上使用推特，並且持續...
反川普民眾訂製川普機器人出現在示威人群中。該機器人蹲在金馬捅上使用推特，並且持續喊著「沒有勾結俄國」、「都是假新聞」。歐新社
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