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牽制大陸… 美日組隊 強化太空、網路優勢

2019-06-05 00:17聯合報 東京記者蔡佩芳／四日電

美國代理國防部長夏納翰（左）四日在東京會見日本首相安倍晉三（右）。 （法新社）
美國代理國防部長夏納翰（左）四日在東京會見日本首相安倍晉三（右）。 （法新社）
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美國代理國防部長夏納翰四日訪問日本，與日本首相安倍晉三會談，雙方同意進一步強化美日同盟，並為實現自由開放印度太平洋推進合作。美日將整合防衛戰略，並在網路、太空領域加速合作，牽制中國大陸意味濃厚。

夏納翰四日分別與安倍、防衛大臣岩屋毅、外務大臣河野太郎舉行會談，針對中國大陸海洋擴張、北韓動態等交換意見。

夏納翰在與岩屋會談中表達整合兩國的安保戰略之意。他說，日本防衛大綱補足了美國國防戰略，希望就兩者統合進行商議，他確信必能實現自由開放的印度太平洋。兩人會談中確定將共組工作小組，加速推進日本自衛隊與美軍間具體合作措施，以確保太空領域與網路空間的優勢。雙方也再次確認根據國際法確保航行自由和解決衝突的重要性。

安倍在會談中提及與美國總統川普一同視察日本海上自衛隊護衛艦加賀號一事，向國內外成功展示了強固美日同盟，迎向令和新時代，今後將強化美日同盟的威懾力和應對力，為實現自由開放的印度太平洋深化合作。夏納翰也稱，必將實現自由開放的印度太平洋。

夏納翰與河野會談中，兩人對中國在東海、南海具威壓意味行動表達嚴重關切，面對中國大陸海上擴張的步伐，兩國將繼續緊密合作。

面對北韓問題，美日雙方再次確認合作貫徹聯合國安理會制裁，美日韓將緊密合作，力爭實現北韓完全且可驗證的去核化。美國也將繼續支援解決日本人被綁架問題。

安倍晉三太空國防部北韓
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