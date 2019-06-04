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英國群眾抗議川普 出動金馬桶

2019-06-04 23:18聯合報 記者李京倫╱即時報導

就在美國總統川普4日與英國首相梅伊會晤時，數以千計民眾湧入會面地點附近的倫敦特拉法加廣場示威，反對川普訪問英國。

女權、環保、反戰和工運人士一同反對川普到訪，他們齊聲高喊：「說清楚，講明白，我們不要川普來。」

示威人士將集合廣場稱為「無川普地帶」，現場亮點不少。去年川普訪英時曾經出場的「川普嬰兒」氣球，10點起在廣場上空飄盪，還有團體擺出從中國大陸訂製的川普機器人，機器人高4.9公尺，坐在金馬桶上，重複說著川普名言「沒有勾結俄國」、「都是假新聞」，一些在場人士向機器人潑奶昔表達抗議。還有人拆除象徵美墨邊境圍牆的紙板。示威主辦單位說活動是「抗爭狂歡」，強調要抵抗「川普主義」，讓川普知道自己在英國不受歡迎。

拒絕出席3日晚間國宴的最大反對黨工黨黨魁柯賓，料將到場演講，聲言「與英國及世界各地受川普攻擊的人同一陣線」。示威人士還包括學生、關注氣候變化人士等。警方已豎起路障防止示威者遊行至首相府。

有團體3日晚間將各種諷刺川普的影像投射到倫敦塔橋等倫敦地標牆面上，其中，大笨鐘的投影內容是川普大力支持出任下任英國首相的強生，其實說過川普的壞話。2015年，當時打算參選美國總統的川普提出全面禁止穆斯林進入美國，時任國會議員的強生批評川普說：「老實說，他不適合當美國總統。」

川普4日和梅伊召開聯合記者會時說，他聽說有人抗議，「抗議在哪裡，我沒看到。我的確在今天來這裡的路上看到很小的抗議，很小，所以這個事很多都是假新聞」。

有抗議團體擺出川普機器人，機器人高4.9公尺，坐在金馬桶上。圖／取自網路
有抗議團體擺出川普機器人，機器人高4.9公尺，坐在金馬桶上。圖／取自網路
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川普英國倫敦
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