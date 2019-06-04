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影／外媒拿「坦克人」照訪北京路人 被拘留6小時

2019-06-04 17:47聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

六四天安門事件30周年前夕，外媒造訪天安門，拿著舉世聞名的六四義士「坦克人」（Tank Man）照片，街訪北京路人，看看他們是否認識。結果顯示，在北京當局嚴加審查打壓下，八成受訪者均稱沒見過，但似乎有不少人只是不敢承認。

1989年6月4日在北京天安門發生的六四事件中，「坦克人」獨自站在街頭，以肉身阻擋坦克；對外界而言「坦克人」的行動，定義了天安門廣場及其周圍發生的一切，讓他成為抗議活動中的代表性人物，但也成為中國嚴格管制封鎖的對象。

在六四事件屆滿30周年前夕，《CBS》記者帕爾默（Elizabeth Palmer）喬裝成遊客，進入目前管制森嚴的天安門，拿著在中國被禁止的照片，詢問北京年輕一代，知不知道「坦克人」這號人物，結果多數人都毫無頭緒。CBS記者最後更因此被警方逮捕，居留了6個小時。

英國《BBC》也在六四事件30年前夕，拿著「坦克人」的照片來到北京；同樣的，多數受訪民眾都否認見過「坦克人」的照片，有些人真的毫無頭緒，但也有不少人看起來，恐怕是因為太害怕才不敢承認。

其中一對年輕大學生雖然表示看過「坦克人」的影片，但似乎卻不知「坦克人」身後的意義，還說這個名字「很酷」，同時也指出中國看過這影片和照片的人「應該不是很多」。

《BBC》形容，「坦克人」照片就是被中國人「遺忘」的「六四」象徵。美國《CBS》報導，當年學運領袖之一的吾爾開希，直言當年發生在天安門的，是一場大屠殺，而就算在30年後，天安門事件仍讓北京當局非常緊張，因為「只要是嘗過自由的滋味，都會輕易上癮。」

六四事件屆滿30周年前夕，《CBS》記者帕爾默（Elizabeth Palmer...
六四事件屆滿30周年前夕，《CBS》記者帕爾默（Elizabeth Palmer）喬裝成遊客，進入目前管制森嚴的天安門，拿著在中國被禁止的照片，詢問北京年輕一代，知不知道「坦克人」這號人物，結果多數人都毫無頭緒。CBS記者最後更因此被警方逮捕，居留了6個小時。圖片擷自CBS Evening News
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