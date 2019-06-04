防中國南海擴張 美售偵查無人機

2019-06-04 17:49 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



美國近日軍售監察無人機給南海諸國，試圖限制中國在南海的填島行為。（Photo by 美國國防部） 分享 facebook

要監視中國的一舉一動！美國國防部（五角大廈）近日宣布，將對馬來西亞、菲律賓等國軍售34架監視用的無人機，未來會用在監視中國在南海的造島行為。除了貿易戰，美國近來也積極軍售台灣、東南亞等地，防堵中國在南海及第一島鏈的擴張。

根據《雅加達郵報》報導，美國國防部長沙拉翰證實，川普政府將對馬來西亞、印尼、菲律賓和越南軍售共34架偵查式的「鷹眼掃描」無人機，用來監視中國在南中國海填土造陸或佔領島嶼的行為。沙拉翰宣稱，美國可以藉此更了解中國的一舉一動，如果中國有進一步侵犯島嶼的爭議行為，美國不會袖手旁觀。

《雅加達郵報》提到，雖然這些波音製造的無人機功能以監察敵人動向為主，不過其實波音也有製造武裝加強的版本，因此未來這些無人機是否還會有更多應用也值得觀察。五角大廈表示，除了無人機，還有相關的配件、訓練等流程會在2022年3月陸續完成。

一直以來，中國宣稱擁有南海諸島主權（9段線），但同時越南、菲律賓、汶萊、印尼甚至是台灣也在這個區域都有主張主權及擁有島嶼。由於南海石油蘊藏潛力深厚，且富含漁產，各國都在此捕魚，漁船越界捕魚的爭議及衝突也不斷上演，無論中國與南海諸國，或是美國都希望能擁有此區的主導權。

中國《南華早報》提到，除了美、中對抗外，川普去年也宣布更積極的國防政策，鼓勵用更多軍售讓盟友增加安全，同時促進本國就業。在美國國內、外的政策作用下，中、美的對抗不只侷限於貿易戰，範圍將會越來越廣。

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