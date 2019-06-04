親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

王丹：淹沒六四的真相，不會使歷史成為過去

防中國南海擴張 美售偵查無人機

2019-06-04 17:49台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

美國近日軍售監察無人機給南海諸國，試圖限制中國在南海的填島行為。（Photo b...
美國近日軍售監察無人機給南海諸國，試圖限制中國在南海的填島行為。（Photo by 美國國防部）
分享

要監視中國的一舉一動！美國國防部（五角大廈）近日宣布，將對馬來西亞、菲律賓等國軍售34架監視用的無人機，未來會用在監視中國在南海的造島行為。除了貿易戰，美國近來也積極軍售台灣、東南亞等地，防堵中國在南海及第一島鏈的擴張。

根據《雅加達郵報》報導，美國國防部長沙拉翰證實，川普政府將對馬來西亞、印尼、菲律賓和越南軍售共34架偵查式的「鷹眼掃描」無人機，用來監視中國在南中國海填土造陸或佔領島嶼的行為。沙拉翰宣稱，美國可以藉此更了解中國的一舉一動，如果中國有進一步侵犯島嶼的爭議行為，美國不會袖手旁觀。

《雅加達郵報》提到，雖然這些波音製造的無人機功能以監察敵人動向為主，不過其實波音也有製造武裝加強的版本，因此未來這些無人機是否還會有更多應用也值得觀察。五角大廈表示，除了無人機，還有相關的配件、訓練等流程會在2022年3月陸續完成。

一直以來，中國宣稱擁有南海諸島主權（9段線），但同時越南、菲律賓、汶萊、印尼甚至是台灣也在這個區域都有主張主權及擁有島嶼。由於南海石油蘊藏潛力深厚，且富含漁產，各國都在此捕魚，漁船越界捕魚的爭議及衝突也不斷上演，無論中國與南海諸國，或是美國都希望能擁有此區的主導權。

中國《南華早報》提到，除了美、中對抗外，川普去年也宣布更積極的國防政策，鼓勵用更多軍售讓盟友增加安全，同時促進本國就業。在美國國內、外的政策作用下，中、美的對抗不只侷限於貿易戰，範圍將會越來越廣。

【更多精采內容，詳見

南海軍售馬來西亞
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

川普見梅伊聊脫歐後美英貿易 誓言達「非常實質」協議

2019-06-04 18:14

傳遭處決的北韓外交官金赫哲還活著 金與正也再現身

2019-06-04 12:39

杜特蒂自稱曾是同性戀被前妻「治癒」 各界痛批

2019-06-04 16:40

終極冷落？ 川普不跟梅伊單獨會談

2019-06-04 15:58

川普欽羨英王室派場 深受蘇格蘭裔母親影響

2019-06-04 15:34

破除降職、勞改傳言 金與正、金英哲陪金正恩看表演

2019-06-04 15:06

蘇丹武力驅離示威者 35死數百傷

2019-06-04 15:05

防堵中國伸手南太 澳洲金援索羅門1.7億

2019-06-04 15:04

泰國明選新總理 巴育連任機會大

2019-06-04 15:04

阿桑吉瑞典涉性侵 檢方盼引渡遭駁回

2019-06-04 15:04

抗議川普新招 倫敦塔橋投影馬侃號、歐巴馬

2019-06-04 14:45

川普訪英出糗 認不出送女王的禮物

2019-06-04 14:43

影／川普訪英首日：王室國宴款待 場外抗議不斷

2019-06-04 14:10

日川崎殺人案屆滿一週 獻花人潮至今未中斷

2019-06-04 13:41

獨家／波蘭民主化30年 華勒沙：民粹是當今世界最大挑戰

2019-06-04 13:38

台灣成導火線！懷俄明州長爆粗口罵女市長

2019-06-04 13:36

蘇丹大屠殺！軍隊鎮壓民主示威，已35死

2019-06-04 12:52

美總統出訪必帶核密碼外 為何還有一整個冰箱的鮮血

2019-06-04 11:00

多瑙河沉船事故 再發現兩具疑似南韓人屍體

2019-06-04 10:46

睽違53天金正恩胞妹露臉 韓媒推測政治位階不降反升

2019-06-04 10:23

福島核災兒童甲狀腺癌中期報告：不認為與輻射有關

2019-06-04 10:21

日政府擬中止搜尋失事F-35A黑盒子 近日恢復飛行

2019-06-04 09:09

川普貌似與英國女王擊拳 引起網友熱烈討論

2019-06-04 08:23

3陸艦回訪雪梨 南太平洋秀軍力

2019-06-04 00:57

強生參選英相 「10月必脫歐」

2019-06-04 00:57

川普訪白金漢宮 英女王親迎

2019-06-04 00:57

英美世紀同盟 因川普漸失色

2019-06-04 00:57

英美關係好到什麼程度？英國向美國租飛彈

2019-06-03 23:50

川普兩度訪白金漢宮 「惹人厭」梅根不出席

2019-06-03 23:35

川普訪英炒無協議脫歐 歐盟冷眼旁觀

2019-06-03 22:25

印度空軍一架運輸機失蹤 機上13人

2019-06-03 22:06

8登山客因雪崩喪命 印度空中搜尋已發現5屍

2019-06-03 21:48

是否和華府談判 伊朗總統：除非美國行事正常

2019-06-03 21:36

川普訪白金漢宮 獲英國女王大禮接待

2019-06-03 20:42

川普抵英國是訪問 抗議團體摩拳擦掌

2019-06-03 20:10

唐獎得主談人權 促跨國合作保障世界移民

2019-06-03 19:43

IATA落幕：五大決議 聚焦飛航智慧管理及環保

2019-06-03 19:35

菲律賓機場持假護照欲登機 台籍男子被捕

2019-06-03 18:57

危害古蹟疑慮 秘魯馬丘比丘國際機場抗議聲中動工

2019-06-03 18:20
看更多

熱門文章

美總統出訪必帶核密碼外 為何還有一整個冰箱的鮮血

2019-06-04 11:00

台灣成導火線！懷俄明州長爆粗口罵女市長

2019-06-04 13:36

中國限制稀土出口的威脅 為何無法扭轉貿易戰局勢？

2019-06-04 08:06

學生撿到錢包送失主家拒收報酬 全校卻收到一份大禮

2019-06-04 12:54

睽違53天金正恩胞妹露臉 韓媒推測政治位階不降反升

2019-06-04 10:23

泰晤士報：英國將回絕美國所提禁用華為的要求

2019-06-04 07:17

川普兩度訪白金漢宮 「惹人厭」梅根不出席

2019-06-03 23:35

美貿易署和財政部發聯合聲明 中國在大搞推卸責任

2019-06-04 07:40

川普貿易戰策略讓人霧煞煞 彭博：中國得長期抗戰

2019-06-03 20:49

醫護人員也愣住…女嬰口內「詭異巨黑斑」 23歲媽知真相糗爆

2019-06-04 15:50

伊朗女模為避迫害流落巴黎街頭 在法求庇護

2019-06-03 21:56

川普訪英遊說封殺華為 要求禁止陸廠參與5G建設

2019-06-04 00:17

川普：對中國輸美產品加徵關稅 沒有推高美國物價

2019-06-03 19:31

科技巨頭沈淪 那斯達克跌入修正

2019-06-04 04:58

8登山客因雪崩喪命 印度空中搜尋已發現5屍

2019-06-03 21:48

油價瀕臨熊市 沙國出手救援

2019-06-04 00:18

美企防「中國風險」 清查供應鏈

2019-06-03 23:34

訪英出糗！女王「隨機考」川普去年送的禮物 他竟忘了

2019-06-04 08:42

美元全面走低 Fed官員稱可能很快需要降息

2019-06-04 07:59

紐時調查採訪 質疑趙小蘭家族與中國關係

2019-06-04 01:45

川普訪英炒無協議脫歐 歐盟冷眼旁觀

2019-06-03 22:25

美國務卿喊話 希望在貿易上與中國公平競爭

2019-06-03 21:03

英美關係好到什麼程度？英國向美國租飛彈

2019-06-03 23:50

分類回收不力 莫斯科郊外垃圾山有52層樓高

2019-06-03 21:50

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

全球製造業低迷 降息壓力增

2019-06-03 23:30

川普貌似與英國女王擊拳 引起網友熱烈討論

2019-06-04 08:23

反壟斷調查衝擊 那指跌入修正 FAANG市值蒸發1370億美元

2019-06-04 07:05

私人秘境土地遭遊客亂丟垃圾 主人出動挖土機「封入口」

2019-06-04 14:27

傳遭處決的北韓外交官金赫哲還活著 金與正也再現身

2019-06-04 12:39

杜特蒂自稱曾是同性戀被前妻「治癒」 各界痛批

2019-06-04 16:40

川普訪白金漢宮 獲英國女王大禮接待

2019-06-03 20:42

彭博：美、陸股這回打平手 川普無法再幸災樂禍

2019-06-04 16:44

伊爾艾朗專欄／美可能犯的兩大政策錯誤…

2019-06-04 00:53

終極冷落？ 川普不跟梅伊單獨會談

2019-06-04 15:58

中警告赴美簽證受限 華府：歡迎留學但審查趨嚴

2019-06-04 09:24

白思豪第一任期內 紐約市23萬人脫貧

2019-06-04 02:33

美科技巨擘成為選戰箭靶 但政府想分拆沒那麼簡單

2019-06-04 11:40

FTC聯手美司法部 調查科技龍頭

2019-06-04 06:27

不歡迎川普！倫敦塔橋投影「馬侃號」、歐巴馬支持度

2019-06-04 09:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top