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斯國穆斯林部長辭職 抗議佛教徒霸凌

2019-06-04 16:32台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

斯里蘭卡近日宗教衝突益發激烈，逼迫該國穆斯林官員辭職以確保當地穆斯林安全。（Ph...
斯里蘭卡近日宗教衝突益發激烈，逼迫該國穆斯林官員辭職以確保當地穆斯林安全。（Photo from wikipedia）
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不能因為爆炸案就霸凌穆斯林！斯里蘭卡穆斯林事務部長許多官員近日都宣布辭職，抗議政府放任民眾在復活節爆炸案後，在各地霸凌、誣告穆斯林的行為。特別是該國在復活節發生大規模爆炸案，事後調查認為疑似穆斯林武裝勢力所為，造成該國占多數的佛教徒反感，該國宗教衝突有越演越烈的趨勢。

根據《中東財經網》報導，由於斯國當地的高僧薩羅威脅政府，要趕快將政府裡面的穆斯林官員通通炒掉，該國便有九個部長跟兩個省長因此主動宣布辭職。斯里蘭卡國會的穆斯林領袖哈金受訪時沉痛表示，為了穆斯林的安全他只好辭職，政府不能再放任這樣的霸凌浪潮。

《財經網》分析，該國在4月復活節時發生大規模爆炸案後，許多佛教徒認為是穆斯林在搞鬼，所以在各地都有爆發嚴重的宗教衝突。在該國西北部的省份更發生穆斯林的社區遭到洗劫的慘案。國際危機組織在斯里蘭卡的專員基南表示，政府不能放任該國各地佛教領袖隨意宣稱穆斯林是有害的言論，否則暴力衝突只會越演越烈。

《半島電視台》提到，斯里蘭卡約有80%的人是佛教徒，穆斯林在當地的占比非常低。雖然之前並沒有明顯宗教衝突（主要是種族衝突），但在復活節爆炸案後，社會上仇視穆斯林的聲音便開始發酵，許多宗教領袖紛紛以此為藉口，煽動民眾對抗穆斯林，該國政府卻視若無睹，讓當地穆斯林抗議政府無法保障他們的人身安全。

不過《半島》也提到，斯里蘭卡政府宣稱在恐怖攻擊發生後，他們有加派軍力避免該國再傳出暴力事件，而且也有逮捕涉嫌策畫攻擊的「國家一神教團」150位成員。不過在許多佛教團體在各地紛紛開始示威，對穆斯林產生威脅之下，該國的宗教衝突可能還會持續一段時間。

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