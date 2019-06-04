終極冷落？ 川普不跟梅伊單獨會談

2019-06-04 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普4日將與英國首相梅伊舉行峰會。泰晤士報報導，白宮否決了川普與梅伊單獨會談的安排，而是要求英國外相杭特（Jeremy Hunt）加入會談。白宮曾質疑，川普為何要花時間跟即將下台的梅伊單獨會談，最後否決一對一會談的安排。首相府否認梅伊遭到冷落，只說沒有特殊的地方，兩位領袖有很多可以交談的機會。