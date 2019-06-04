川普欽羨英王室派場 深受蘇格蘭裔母親影響

2019-06-04 15:34 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



川普總統（左）及第一夫人梅蘭妮亞（中），出席英國女王伊麗莎白二世（左二）的國宴。 美聯社 分享 facebook

不管是接受記者或傳記作家訪問時，川普總統經常提到，他最鮮明的童年記憶之一，就是母親在1953年英國女王伊莉莎白二世登基那天，連續好幾小時盯著電視看，幾乎沒有移動。

紐約時報報導，當年的川普只有六歲，但小小年紀的他卻知道，相隔2400哩之遙，發生於西敏寺裡的事件，對於母親瑪麗．安．麥克李歐德．川普(Mary Anne MacLeod Trump)來說，有著深刻的關聯。川普的母親出身貧窮，從蘇格蘭移民美國之後，曾經在富人豪宅擔任清潔工。

那時候的川普也懂得，不知為何，母親喜歡收看的電視內容，父親的態度卻是極為不悅的。

多年之後，川普談到這段童年回憶時說：「我也記得，父親那天不耐煩地走來走去，還說『我的老天，幫幫忙，瑪麗，夠了吧，關掉吧，那些人全都是一群騙子。』」

川普說：「我媽媽眼皮連抬都沒抬。他們兩個人的立場完全是對立的。」

川普在自傳「交易的藝術」(The Art of the Deal)當中曾經談到這段故事，說明為何自己不滿足於單純繼承父親的事業。因為他從母親那邊遺傳了喜歡有派頭的場面、盛大壯觀的個性，如同女王加冕典禮展現的風格一樣，想要追求「更遠大的夢想」以及「更加輝煌壯大的成就」。

川普受母親影響之深，從他此行訪問英國也可以看出。川普從小到大都期望與英國皇室建立密切關係，或者取得平起平坐的地位。去年，英國女王在溫莎城堡招待川普喝茶，但檢閱軍隊時川普走在女王前頭，不小心破壞規矩，為這段訪問帶來尷尬。而且，喝茶的場面畢竟略遜一籌，比不上在白金漢宮的國宴款待。

曾出版「川普的真相」(The Truth About Trump)的作家迪安東尼奧(Michael DAntonio)說，川普這次訪問英國，受到女王國宴款待，「這對他來說，比在國會通過任何法案還更重要，比解決美墨邊境任何問題還要重要。」

迪安東尼奧說，川普畢生最大心願，應該就是接受女王的國宴款待，「等到他快要離開人世的時候，他應該會想著：『我就是那個曾經與女王並肩站在一起的人。』」