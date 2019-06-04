親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

全台超級富豪1,781人 平均擁房數全球第二名

川普欽羨英王室派場 深受蘇格蘭裔母親影響

2019-06-04 15:34世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

川普總統（左）及第一夫人梅蘭妮亞（中），出席英國女王伊麗莎白二世（左二）的國宴。...
川普總統（左）及第一夫人梅蘭妮亞（中），出席英國女王伊麗莎白二世（左二）的國宴。 美聯社
分享

不管是接受記者或傳記作家訪問時，川普總統經常提到，他最鮮明的童年記憶之一，就是母親在1953年英國女王伊莉莎白二世登基那天，連續好幾小時盯著電視看，幾乎沒有移動。

紐約時報報導，當年的川普只有六歲，但小小年紀的他卻知道，相隔2400哩之遙，發生於西敏寺裡的事件，對於母親瑪麗．安．麥克李歐德．川普(Mary Anne MacLeod Trump)來說，有著深刻的關聯。川普的母親出身貧窮，從蘇格蘭移民美國之後，曾經在富人豪宅擔任清潔工。

那時候的川普也懂得，不知為何，母親喜歡收看的電視內容，父親的態度卻是極為不悅的。

多年之後，川普談到這段童年回憶時說：「我也記得，父親那天不耐煩地走來走去，還說『我的老天，幫幫忙，瑪麗，夠了吧，關掉吧，那些人全都是一群騙子。』」

川普說：「我媽媽眼皮連抬都沒抬。他們兩個人的立場完全是對立的。」

川普在自傳「交易的藝術」(The Art of the Deal)當中曾經談到這段故事，說明為何自己不滿足於單純繼承父親的事業。因為他從母親那邊遺傳了喜歡有派頭的場面、盛大壯觀的個性，如同女王加冕典禮展現的風格一樣，想要追求「更遠大的夢想」以及「更加輝煌壯大的成就」。

川普受母親影響之深，從他此行訪問英國也可以看出。川普從小到大都期望與英國皇室建立密切關係，或者取得平起平坐的地位。去年，英國女王在溫莎城堡招待川普喝茶，但檢閱軍隊時川普走在女王前頭，不小心破壞規矩，為這段訪問帶來尷尬。而且，喝茶的場面畢竟略遜一籌，比不上在白金漢宮的國宴款待。

曾出版「川普的真相」(The Truth About Trump)的作家迪安東尼奧(Michael DAntonio)說，川普這次訪問英國，受到女王國宴款待，「這對他來說，比在國會通過任何法案還更重要，比解決美墨邊境任何問題還要重要。」

迪安東尼奧說，川普畢生最大心願，應該就是接受女王的國宴款待，「等到他快要離開人世的時候，他應該會想著：『我就是那個曾經與女王並肩站在一起的人。』」

川普女王英國
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

台灣成導火線！懷俄明州長爆粗口罵女市長

2019-06-04 13:36

蘇丹大屠殺！軍隊鎮壓民主示威，已35死

2019-06-04 12:52

傳遭處決的北韓外交官金赫哲還活著 金與正也再現身

2019-06-04 12:39

終極冷落？ 川普不跟梅伊單獨會談

2019-06-04 15:58

破除降職、勞改傳言 金與正、金英哲陪金正恩看表演

2019-06-04 15:06

蘇丹武力驅離示威者 35死數百傷

2019-06-04 15:05

防堵中國伸手南太 澳洲金援索羅門1.7億

2019-06-04 15:04

泰國明選新總理 巴育連任機會大

2019-06-04 15:04

阿桑吉瑞典涉性侵 檢方盼引渡遭駁回

2019-06-04 15:04

抗議川普新招 倫敦塔橋投影馬侃號、歐巴馬

2019-06-04 14:45

川普訪英出糗 認不出送女王的禮物

2019-06-04 14:43

影／川普訪英首日：王室國宴款待 場外抗議不斷

2019-06-04 14:10

日川崎殺人案屆滿一週 獻花人潮至今未中斷

2019-06-04 13:41

獨家／波蘭民主化30年 華勒沙：民粹是當今世界最大挑戰

2019-06-04 13:38

美總統出訪必帶核密碼外 為何還有一整個冰箱的鮮血

2019-06-04 11:00

多瑙河沉船事故 再發現兩具疑似南韓人屍體

2019-06-04 10:46

睽違53天金正恩胞妹露臉 韓媒推測政治位階不降反升

2019-06-04 10:23

福島核災兒童甲狀腺癌中期報告：不認為與輻射有關

2019-06-04 10:21

日政府擬中止搜尋失事F-35A黑盒子 近日恢復飛行

2019-06-04 09:09

川普貌似與英國女王擊拳 引起網友熱烈討論

2019-06-04 08:23

3陸艦回訪雪梨 南太平洋秀軍力

2019-06-04 00:57

強生參選英相 「10月必脫歐」

2019-06-04 00:57

川普訪白金漢宮 英女王親迎

2019-06-04 00:57

英美世紀同盟 因川普漸失色

2019-06-04 00:57

英美關係好到什麼程度？英國向美國租飛彈

2019-06-03 23:50

川普兩度訪白金漢宮 「惹人厭」梅根不出席

2019-06-03 23:35

川普訪英炒無協議脫歐 歐盟冷眼旁觀

2019-06-03 22:25

印度空軍一架運輸機失蹤 機上13人

2019-06-03 22:06

8登山客因雪崩喪命 印度空中搜尋已發現5屍

2019-06-03 21:48

是否和華府談判 伊朗總統：除非美國行事正常

2019-06-03 21:36

川普訪白金漢宮 獲英國女王大禮接待

2019-06-03 20:42

川普抵英國是訪問 抗議團體摩拳擦掌

2019-06-03 20:10

唐獎得主談人權 促跨國合作保障世界移民

2019-06-03 19:43

IATA落幕：五大決議 聚焦飛航智慧管理及環保

2019-06-03 19:35

菲律賓機場持假護照欲登機 台籍男子被捕

2019-06-03 18:57

危害古蹟疑慮 秘魯馬丘比丘國際機場抗議聲中動工

2019-06-03 18:20

影／川普又放砲！抵英訪問 上機前批內政惹爭議

2019-06-03 18:19

氣候變遷太重要 梅伊要尬川普

2019-06-03 18:06

韓美談作戰指揮權 將任命韓軍司令行使

2019-06-03 17:54
看更多

熱門文章

美總統出訪必帶核密碼外 為何還有一整個冰箱的鮮血

2019-06-04 11:00

中國限制稀土出口的威脅 為何無法扭轉貿易戰局勢？

2019-06-04 08:06

川普抵英 飛機降落前大罵倫敦市長「魯蛇」

2019-06-03 16:53

台灣成導火線！懷俄明州長爆粗口罵女市長

2019-06-04 13:36

學生撿到錢包送失主家拒收報酬 全校卻收到一份大禮

2019-06-04 12:54

泰晤士報：英國將回絕美國所提禁用華為的要求

2019-06-04 07:17

睽違53天金正恩胞妹露臉 韓媒推測政治位階不降反升

2019-06-04 10:23

川普兩度訪白金漢宮 「惹人厭」梅根不出席

2019-06-03 23:35

美貿易署和財政部發聯合聲明 中國在大搞推卸責任

2019-06-04 07:40

川普貿易戰策略讓人霧煞煞 彭博：中國得長期抗戰

2019-06-03 20:49

伊朗女模為避迫害流落巴黎街頭 在法求庇護

2019-06-03 21:56

拒絕被穿高跟鞋 日寫真女星獲1.9萬網友連署相挺

2019-06-03 17:38

川普：對中國輸美產品加徵關稅 沒有推高美國物價

2019-06-03 19:31

川普訪英遊說封殺華為 要求禁止陸廠參與5G建設

2019-06-04 00:17

科技巨頭沈淪 那斯達克跌入修正

2019-06-04 04:58

8登山客因雪崩喪命 印度空中搜尋已發現5屍

2019-06-03 21:48

訪英出糗！女王「隨機考」川普去年送的禮物 他竟忘了

2019-06-04 08:42

美企防「中國風險」 清查供應鏈

2019-06-03 23:34

油價瀕臨熊市 沙國出手救援

2019-06-04 00:18

紐時調查採訪 質疑趙小蘭家族與中國關係

2019-06-04 01:45

大、小摩異口同聲：美中不大可能在G20峰會上達成協議

2019-06-03 18:12

川普訪英炒無協議脫歐 歐盟冷眼旁觀

2019-06-03 22:25

美元全面走低 Fed官員稱可能很快需要降息

2019-06-04 07:59

英美關係好到什麼程度？英國向美國租飛彈

2019-06-03 23:50

川習會前北京祭出黑名單 對外畫紅線、對內安民心

2019-06-03 17:59

美國務卿喊話 希望在貿易上與中國公平競爭

2019-06-03 21:03

危害古蹟疑慮 秘魯馬丘比丘國際機場抗議聲中動工

2019-06-03 18:20

分類回收不力 莫斯科郊外垃圾山有52層樓高

2019-06-03 21:50

川普貿易戰惹禍 調查：美國經濟衰退機率激增

2019-06-03 17:20

一張圖揭密！ 巴黎聖母院管風琴為何逃火劫

2019-06-03 18:01

全球製造業低迷 降息壓力增

2019-06-03 23:30

川普貌似與英國女王擊拳 引起網友熱烈討論

2019-06-04 08:23

反壟斷調查衝擊 那指跌入修正 FAANG市值蒸發1370億美元

2019-06-04 07:05

影／威尼斯郵輪撞觀光船 135秒驚悚畫面曝光

2019-06-03 13:35

川普訪白金漢宮 獲英國女王大禮接待

2019-06-03 20:42

伊爾艾朗專欄／美可能犯的兩大政策錯誤…

2019-06-04 00:53

私人秘境土地遭遊客亂丟垃圾 主人出動挖土機「封入口」

2019-06-04 14:27

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

傳遭處決的北韓外交官金赫哲還活著 金與正也再現身

2019-06-04 12:39

白思豪第一任期內 紐約市23萬人脫貧

2019-06-04 02:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top