破除降職、勞改傳言 金與正、金英哲陪金正恩看表演

2019-06-04 15:06 世界日報 編譯中心／綜合4日電



破降職勞改傳言 金與正、金英哲陪金正恩看表演 美聯社 分享 facebook

北韓官媒朝中社（KCNA）4日報導，被傳因「川金二會」破局遭降職、一度消失匿跡的金正恩胞妹金與正，3日陪同金正恩觀看大型團體操藝術演出，而日前被南韓媒體報導遭下放勞改的統戰部長金英哲，也被報導2日與金正恩出席藝術表演活動，朝中社連兩日報導似乎是金正恩意圖破除傳言。

時隔53天現身 金與正緊貼兄嫂

金正恩3日在平壤觀看大型團體操演出「人民的國家」，朝中社報導的隨行人員中包括金與正，這是今年4月北韓最高人民會議結束53天後，金與正首次在公開場合現身。據朝中社公開的照片，金與正緊坐在金正恩和夫人李雪主的右側，勞動黨副委員長李洙墉等官員坐在其後邊。經過53天的空白期後，金與正的政治地位或得到進一步提升。

朝鮮日報5月31日引述未具名的消息來源說，因處理「川金二會」不力，北韓對美談判特別代表金赫哲等五位官員已被處決，金正恩左右手金英哲也遭下放勞改。消息傳出後，龐培歐回應表示美方會調查這項傳聞，目前尚無進一步消息。

金正恩2天巡視7地 顯示「健康」

路透報導，朝中社3日提到金正恩觀賞由北韓陸軍軍眷所做的業餘表演，有12位領導官員陪同，金英哲被列在第10位。法新社報導說，名單上不見金赫哲。

另據南韓「中央日報」3日報導，金正恩在慈江道江界市對「學習的千里路學生少年宮」進行現場指導時，嚴厲斥責了勞動黨勞動團體部，這是金正恩時隔22天參加公開視察活動。根據推測，金正恩可能於5月31日蒞臨江界市。

報導提到，金正恩這次公開活動在兩天內巡視了江界卡車廠等七個地點，日程緊湊，這樣的活動被認為相當不尋常。有專家分析，金正恩有段時間未露面，國內外有觀點認為他的健康出現問題，這樣的活動可能是為消除這種疑慮。