蘇丹武力驅離示威者 35死數百傷

2019-06-04 15:05 世界日報 編譯中心╱綜合3日電



蘇丹武力驅離示威群眾 釀逾35死、數百傷 美聯社 分享 facebook

蘇丹的主要抗議團體和目擊者表示，掌權的過渡軍事委員會（TMC）3日動用武力，驅離聚集在首都喀土木軍方總部外的靜坐民眾，造成至少35人死亡、數百人受傷，是該國軍事政變以來死傷最嚴重的暴力事件。美國、英國等國家及非洲國家呼籲蘇丹軍方停止鎮壓示威者，聯合國安理會宣布4日舉行閉門會議討論事件。

為了反對蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）的獨裁統治，蘇丹人民先前發動數個月的抗議活動，包括聚集在首都軍方總部外的靜坐示威。軍方於4月推翻巴席爾後，成立過渡軍事委員接管國家。仍有數千名抗議民眾在軍方總部前紮營抗議，要求軍事將領把大權移轉給一個過渡政府。

路透引述目擊者報導指出，在現場靜坐的民眾已被清空。有居民表示聽到槍響，「還看到從靜坐區冒出濃煙」；另一居民也說，他看到荷槍實彈、穿著「警察制服」的部隊，試圖趕走示威群眾。

主要抗議組織「蘇丹專業人員協會」（SPA）指責TMC的行徑是「大屠殺」，並呼籲蘇丹人參與「全面公民不服從」運動，推翻軍事委員會；TMC則否認指控，發言人卡巴席向路透表示，安全部隊在追捕造成混亂的「不守規矩分子」。

醫療組織「蘇丹醫生中央委員會」指出，大量傷者情況危殆，死亡數字估計將持續上升。