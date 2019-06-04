防堵中國伸手南太 澳洲金援索羅門1.7億

2019-06-04 15:04 世界日報 編譯中心╱綜合3日電



抗衡中國崛起 澳洲宣布金援索羅門群島 歐新社 分享 facebook

澳洲媒體今天報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2日出訪屢傳有意與中國建交的索羅門群島（Solomon Islands），為抗衡中國崛起的影響力，莫里森承諾將援助索羅門群島2億5000萬澳幣（約1億7400萬美元）。

莫里森兩星期前連任後首次出訪就選在索羅門群島，這也是睽違11年再度有澳洲總理到訪索國。莫里森將在和索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會談期間，宣布這項援助方案。

中國近年在南太平洋地區動作頻頻，許多國家更仰賴中資發展經濟、建設基礎設施，路透分析，為了對抗日益增強的中國勢力，澳洲、美國等國力圖鞏固與大洋洲邦交國的邦誼，確保這些國家不會轉向北京。

莫里森和澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）、外交部長潘恩（Marise Payne）三方分頭提出的計畫，凸顯澳洲致力推動區域經濟安全。

援助方案涵蓋10年期的多項計畫，將提供索羅門群島迫切需要的基礎建設經費。經費將用於協助索羅門群島人取得澳洲的工作機會，也將有個協助索羅門群島足球發展計畫。

莫里森去年宣布將撥款數十億美元協助太平洋迫切需要的基礎建設，澳洲最近也資助索羅門群島鋪設海底網路電纜經費，以防堵中國電訊巨擘華為。

索羅門群島是台灣在南太平洋的友邦，但隨著資源減少影響經濟，這個貧窮國家飽受與台灣斷交、加入中國大陸「一帶一路」計畫的壓力。

莫里森表示，坎培拉援助索羅門群島意在尋求「所有太平洋島國的和平獨立和主權……並解決這個區域現今面臨的諸多挑戰」。